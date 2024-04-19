峮峮首爾過34歲生日！驚喜合體韓籍隊友邊荷律　甜喊：烤豬肉之約

Keanna開戰陳芳語延燒！新歌挨轟難聽MV超尷尬「像遊覽車伴唱帶」

▲Keanna開戰陳芳語掀起討論，她的新歌〈點點頭〉MV出爐後，網友不忍直視，認為「像是遊覽車伴唱帶。」（圖／YouTube）
▲Keanna開戰陳芳語掀起討論，她的新歌〈點點頭〉MV出爐後，網友不忍直視，認為「像是遊覽車伴唱帶。」（圖／YouTube）

記者薛羽彤／綜合報導

謝和弦前妻Keanna日前加入陳芳語與吳卓源的戰場，大爆陳芳語曾在錄音室跟謝和弦發生關係，雙方否認，Keanna堅稱自己有證據，拜託陳芳語授權給她公開。Keanna近日頻上新聞版面，有網友發現她2周前發了新歌〈點點頭〉，批評她不僅歌曲難聽，連MV都不好看，「真的超級難聽⋯連MV都拍得很像不知所云的遊覽車伴唱帶」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲▼Keanna新歌〈點點頭〉被網友批評像高學生的作業。（圖／YouTube）
▲▼Keanna新歌〈點點頭〉被網友批評像高中生的作業。（圖／YouTube）
▲▼Keanna新歌〈點點頭〉被網友批評像高學生的作業。（圖／YouTube）
 
Keanna日前發行新歌〈點點頭〉找來雞二兄弟合作，由她本人作詞作曲，同時也釋出MV，場景大部分在兒童新樂園拍攝，網友看到成果後直呼尷尬到不行，在Dcard上發文表示「看到KT發新歌，真的超級難聽⋯連MV都拍得很像不知所云的遊覽車伴唱帶。KT真的不要再說自己唱歌好聽了，真的很難聽。」

此外，Keanna曾自爆以前會幫謝和弦寫歌，謝和弦發聲反駁此事，這次新歌〈點點頭〉她包辦詞曲自己唱，網友也查覺到差別，「真的完全感覺不出來她有幫謝寫歌詞的感覺，KT兩首歌〈雙魚游泳〉跟新歌的歌詞都很中二。」更有網友爆料Keanna每每直播，粉絲數次要求她開口唱歌，「她都說自己感冒中或喉嚨不舒服正在咳嗽，永遠都沒辦法聽到她的現場」、「每次直播有人留言希望她唱〈雙魚游泳〉，我都心想不會又要用一樣的藉口了吧，結果真的又是一樣的藉口，再搭配輕咳個兩下。」

▲▼Keanna新歌〈點點頭〉在兒童新樂園取景。（圖／YouTube）
▲▼Keanna新歌〈點點頭〉在兒童新樂園取景。（圖／YouTube）
▲▼Keanna新歌〈點點頭〉在兒童新樂園取景。（圖／YouTube）
 
對於Keanna的新歌MV，網友也紛紛表達觀後感，「謝謝妳發文害我看到此生看過最尷尬的MV」、「Mv有種冰冰姐 來去高雄的既視感」、「MV封面很像什麼越南情緣之類的」、「那個MV是發生什麼事，我以為是高中音樂課老師叫我們交的作業」、「MV很像網紅剪的新北耶誕城vlog」、「應該蠻低成本的製作，也不知道試圖想傳達什麼。」

此外，有人發現YouTube留言區網友若給予支持肯定，Keanna全部都會點愛心，相反的若是負面評價她不予理會；還有網友建議她下次別唱了，Keanna附上笑臉圖案親回「我不會聽妳的」。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

謝和弦不認婚內出軌陳芳語！Keanna 3點反擊　直指前夫愛哭愛下跪

謝和弦吐槽前妻Keanna記錯人！自爆親熱對象是「台灣天使」女優

陳芳語爆偷吃謝和弦！Keanna保證是真的　1條件曬證據：看誰偽善

陳芳語準備廝殺吳卓源！Keanna參戰爆料「她和謝和弦錄音室做X」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞