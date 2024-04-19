Keanna開戰陳芳語延燒！新歌挨轟難聽MV超尷尬「像遊覽車伴唱帶」

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此外，Keanna曾自爆以前會幫謝和弦寫歌，謝和弦發聲反駁此事，這次新歌〈點點頭〉她包辦詞曲自己唱，網友也查覺到差別，「真的完全感覺不出來她有幫謝寫歌詞的感覺，KT兩首歌〈雙魚游泳〉跟新歌的歌詞都很中二。」更有網友爆料Keanna每每直播，粉絲數次要求她開口唱歌，「她都說自己感冒中或喉嚨不舒服正在咳嗽，永遠都沒辦法聽到她的現場」、「每次直播有人留言希望她唱〈雙魚游泳〉，我都心想不會又要用一樣的藉口了吧，結果真的又是一樣的藉口，再搭配輕咳個兩下。」
對於Keanna的新歌MV，網友也紛紛表達觀後感，「謝謝妳發文害我看到此生看過最尷尬的MV」、「Mv有種冰冰姐 來去高雄的既視感」、「MV封面很像什麼越南情緣之類的」、「那個MV是發生什麼事，我以為是高中音樂課老師叫我們交的作業」、「MV很像網紅剪的新北耶誕城vlog」、「應該蠻低成本的製作，也不知道試圖想傳達什麼。」
此外，有人發現YouTube留言區網友若給予支持肯定，Keanna全部都會點愛心，相反的若是負面評價她不予理會；還有網友建議她下次別唱了，Keanna附上笑臉圖案親回「我不會聽妳的」。
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