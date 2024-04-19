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影／鈴木一朗在日職賺20億！轉戰大聯盟「零存款」　真實原因曝光

▲ 鈴木一朗在日職賺20億！轉戰大聯盟時，他自曝自己竟然「零存款」，原因是把賺到的錢都投資在強化自己身上。（圖／美聯社／達志影像）
▲ 鈴木一朗在日職賺20億！轉戰大聯盟時，他自曝自己竟然「零存款」，原因是把賺到的錢都投資在強化自己身上。（圖／美聯社／達志影像）

實習記者掌聿嘉/綜合報導

美國職棒大聯盟西雅圖水手隊日本傳奇棒球選手「朗神」鈴木一朗，近日在日本節目上首度透露，當年坐擁日職最頂級薪水的他，光是在日職生涯就賺了20億日圓，但在2001年準備轉戰美國大聯盟時，身上存款數竟為「零」，令全場驚訝不已。但一朗不是把錢拿去花天酒地或是購買奢侈品，而是把所有的收入都拿來投資強化自己的球技。他藉由自己的例子強調「投資自己的重要性」。事實上，鈴木一朗的生涯薪水收入相當可觀，據統計，他在日職生涯9年間共賺進20億日圓（約新台幣4.3億元），坐擁全日本最高薪。鈴木一朗在大聯盟19年選手生涯，累積薪資1億6708萬美元（約合新台幣51億8783萬元），這些都還不包括場外代言收益，顯見一朗投資自己的策略相當成功，堪稱是最經典的投資範例

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鈴木一朗透露自己大聯盟之路　卻在前往美國時沒有存款

鈴木一朗在日本證券公司的YouTube節目《告訴我！一朗老師！回歸》中，說明現在日本職棒選手的行情，指出在日職選秀會的第一指名基本上可拿到1.5億日圓、或是6000萬日圓的簽約金，大多數人都傾向把薪水存起來。不過鈴木一朗認為，為了讓自己能成為一流的選手，應該把錢用在投資自己上面。

作為日本傳奇選手，鈴木一朗的薪水相當可觀，據統計，他在日職生涯9年間共賺進20億日圓（約新台幣4.3億元），坐擁全日本最高薪的選手，卻在準備進軍大聯盟時沒有一分存款。鈴木一朗表示，因此自己有著一定要在美國打出好成績的壓力，如果沒有取得好成績，「我的人生等於一無所有了。」

鈴木一朗隨後也舉例，在他從西雅圖水手隊被交易到紐約洋基隊時，他開始在紐約物色新房子。由於他需要一個居家的運動空間，裡面至少要擺放5台訓練器具，相對地就需要一間大房子，而在紐約要租一間大房子的房租肯定是高得嚇人，不過鈴木一朗果斷表示：「那是對自己的投資，會毫不猶豫的花費。」

鈴木一朗堪稱日職球員傳奇　球員薪資賺進55億元台幣

目前50歲的鈴木一朗，生涯從愛工大名電高校畢業後，以1991年被歐力士藍浪隊以第四指名選中，當時他的薪資為簽約金4000萬日幣，年薪430萬日幣開始，不過他在1992年就拿下二軍打擊王，1993年他首度登上一軍，卻在之後被降下二軍，1994年開始，他才正式站穩日職舞台，而他單季210支安打，加上3成85打擊率，讓他贏得「安打之神」封號，連續在日職7年都是安打王，一度在日本年薪可以破億以上，總計在日職獲得20億元日幣。

鈴木一朗2000年球季結束後，隨即挑戰大聯盟，並且獲得水手隊青睞，他在水手共累積約14年的時光，其中也被交易到紐約洋基、轉戰邁阿密馬林魚，2018年又再度回到水手隊，2019年正式退休，並且改任球團總經理特助，他在大聯盟累積1億6708萬美元（約合新台幣51億8783萬元），加上日職約4.3億台幣，共約55億台幣身價。

鈴木一朗豐功偉業　連續10年200安

為了在大聯盟生存，鈴木一朗不但改變打擊姿勢，還特別採用「量產安打」的打擊方式，因為他知道自己要打全壘打，比不上邦茲、馬怪爾這種「怪物」等級打者，但鈴木一朗可以靠速度跑出內野安打，即便他在日職只有一年是單季200安，但他在大聯盟卻有連續10年200安的球季，並且還有單季262支安打的大聯盟紀錄，生涯美日累積3604場出賽，累積4367支安打，打擊率3成22。

2001年的一朗，拿下新人王、MVP，還有銀棒獎、金手套，可說是「天才球員」，但他生涯10次金手套，加上努力不懈的態度，讓他懂得在職棒的世界中生存，即便打到超過40歲，他還是依舊數據十分亮眼。

▲鈴木一朗為了在大聯盟打出好成績，不惜把薪水都投資在自己身上。（圖／Capture@ 蓋艾傳媒提供）
▲鈴木一朗為了在大聯盟打出好成績，不惜把薪水都投資在自己身上。（圖／Capture@ 蓋艾傳媒提供）

鈴木一朗小檔案：

出生年月日： 1973年10月22日（50歲）

出生地：日本愛知縣西春日井郡豐山町

打擊守備習慣：右投左打

最高學歷：愛知工業大學名電高等學校

已婚：妻子鈴木弓子（福島弓子）

經歷：

日職 

歐力士藍浪隊 (1992－2000)

大聯盟

西雅圖水手 (2001－2012、2018－2019)

紐約洋基 (2012－2014)

邁阿密馬林魚 (2015－2017)

生涯成就與獲獎紀錄：

日職

7度入選全明星賽(1994~2000)

7度太平洋聯盟打擊王(1994~2000)

5度太平洋聯盟安打王(1994~1998)

太平洋聯盟打點王(1995)

太平洋聯盟盜壘王(1995)

7度太平洋聯盟最佳十人外野手(1994~2000)

7度太平洋聯盟金手套外野手(1994~2000)

3度太平洋聯盟年度MVP(1994~1996)

2度正力松太郎賞(1994、1995)

美國職棒

10度入選全明星賽(2001~2010)

明星賽MVP(2007)

2001年美國聯盟新人王

2度美國聯盟打擊王(2001、2004)

7度美國聯盟安打王(2001、2004、2006~2010)

美國聯盟盜壘王(2001)

10度美國聯盟金手套外野手(2001~2010)

3度美國聯盟銀棒獎外野手(2001、2007、2009)

美國聯盟年度MVP(2001)

日本隊：

2度世界棒球經典賽冠軍(2006、2009)

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