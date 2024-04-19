KID脫口「以為和顏佑庭結婚」！洗菜親曝私下關係 重複3次這句話
KID（林柏昇）日前意外暴雷顏佑庭的婚訊，急忙打電話和對方經紀人道歉，他也解釋自己的初衷其實是想祝賀，更開玩笑表示：「一度還以為他跟洗菜結婚」，沒想到又再度掀起風波，引發外界猜測顏佑庭和洗菜之間的關係，對此，洗菜也親自發文回應此事。
記者吳昕蓓／綜合報導
洗菜昨（18）日在IG限時動態轉發相關報導，連說了三次「我從來沒有跟佑庭交往過」，透露之前雖然有傳出兩人的緋聞，但都沒有出來澄清，是因為覺得太荒謬了，「到底誰會信以為真啦，我跟佑庭欸！？根本就像家人了，要確定欸」，但她也發現如果再不出來解釋，大家很可能就會繼續誤會，才決定一次澄清。
洗菜也祝福顏佑庭，「我很開心佑庭終於終於終於可以公佈結婚的好消息，幫他保守這個秘密好久了」，她也不忘表示，以後不要再傳和顏佑庭相關的新聞去問她了，「最後再次祝福我們MVP小子跟屁屁新婚快樂，要永遠幸福！」並在最後標註顏佑庭的帳號，直接終結謠言。
先前KID在IG限時動態曬出一對新人的似顏繪，直接標註顏佑庭的帳號，並寫下「沒想到這小子也結婚了」，代替對方宣布了結婚的好消息，儘管KID馬上就刪除相關內容，卻還是掀起熱烈討論，顏佑庭經紀人隨後也證實消息，顏佑庭上個月底已經結婚，新娘是圈外人，他們只有低調辦簡單的家宴，感謝大家的祝福。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道