全美語幼稚園校外教學去資收場　家長氣炸：我小孩不會接觸這工作

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他強調，送孩子讀全美語幼稚園為的是去學英文，「逝去熟悉英語環境，而不是花錢去看人做資源回收」，認為幼稚園校外教學該去更有意義的環境，還說：「我的小孩未來是絕對不會更不可能會去接觸到這類工作。」家中垃圾從不分類，家事有傭人包辦，「只要花錢就會有人處理到好，去追垃圾車丟垃圾做分類的那跟我們是不同世界」，還說要幫孩子換間幼稚園了。
貼文曝光後引發討論，一票家長全搖頭了，不少人都要該名家長找專門老師，幫孩子進行一對一的菁英式教育，直言「您的孩子真的不太適合跟我們平民百姓一起上課」，不過，也有不少人認為該名家長言論太誇張、不合常理，質疑是「反串文」。
資源回收GDP超驚人 全年產值維持百億以上
資源回收是循環經濟發展的重要一環，台灣循環經濟與創新轉型協會接露主計總處工商普查的調查數據，2011年台灣資源回收業的家數為1162家，到了2016年成長到1396家，；2011年台灣資源回收業的GDP創造約為53億，到了2016年成長到66億，員工人數從2011年的5043人增加到2016年的7671人，顯見此產業的發展空間。
國立臺北商業大學財務金融系教授楊浩彥直言，台灣的資源回收產業已經從過往「撿破爛」變身成為蓬勃發展的產業，擁有走在創新尖端的公司和世界級的工程技術(KPMG，2019)。依據主計總處的行業標準分類統計，近年來資源回收處理業整體的全年生產總值都能維持在百億元以上。