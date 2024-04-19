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全美語幼稚園校外教學去資收場　家長氣炸：我小孩不會接觸這工作

▲家長抱怨花大錢送孩子讀全美語幼稚園（幼兒園），結果孩子竟被帶去參加資源回收場，認為校外教學該去更有意義的地方。示意圖，非相關當事人。（圖／NOWnews資料照）
▲家長抱怨花大錢送孩子讀全美語幼稚園（幼兒園），結果孩子竟被帶去參加資源回收場，認為校外教學該去更有意義的地方。示意圖，非相關當事人。（圖／NOWnews資料照）

記者徐銘穗/綜合報導

孩子是國家未來的主人翁，不少幼稚園（幼兒園）會安排各項體驗活動，探訪警察局、走訪博物館，加深孩子對社會的了解。不過，一名家長近期抱怨，花大錢送孩子讀全美語幼稚園，結果校外教學居然去參觀資源回收場，質疑環境臭又髒、病媒蚊又多，還說「我的小孩未來是絕對不會接觸到這類工作」，言論讓其他家長搖頭，認為太荒謬。

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原PO在臉書「靠北幼稚園」社團匿名發文，表示自己花大錢送孩子去讀全美語幼稚園，不滿幼稚園校外教學居然帶孩子去參觀資源回收場，大罵：「太誇張了！」擔憂高雄是登革熱疫區，資收場環境臭又髒、病媒蚊一堆，「這麼髒的環境萬一感染登革熱你們負的起責任嗎？」

他強調，送孩子讀全美語幼稚園為的是去學英文，「逝去熟悉英語環境，而不是花錢去看人做資源回收」，認為幼稚園校外教學該去更有意義的環境，還說：「我的小孩未來是絕對不會更不可能會去接觸到這類工作。」家中垃圾從不分類，家事有傭人包辦，「只要花錢就會有人處理到好，去追垃圾車丟垃圾做分類的那跟我們是不同世界」，還說要幫孩子換間幼稚園了。

▲家長不滿幼稚園校外教學帶孩子去參觀資源回收場。（圖／翻攝靠北幼稚園）
▲家長不滿幼稚園校外教學帶孩子去參觀資源回收場。（圖／翻攝靠北幼稚園）
貼文曝光後引發討論，一票家長全搖頭了，不少人都要該名家長找專門老師，幫孩子進行一對一的菁英式教育，直言「您的孩子真的不太適合跟我們平民百姓一起上課」，不過，也有不少人認為該名家長言論太誇張、不合常理，質疑是「反串文」。

資源回收GDP超驚人　全年產值維持百億以上

資源回收是循環經濟發展的重要一環，台灣循環經濟與創新轉型協會接露主計總處工商普查的調查數據，2011年台灣資源回收業的家數為1162家，到了2016年成長到1396家，；2011年台灣資源回收業的GDP創造約為53億，到了2016年成長到66億，員工人數從2011年的5043人增加到2016年的7671人，顯見此產業的發展空間。

國立臺北商業大學財務金融系教授楊浩彥直言，台灣的資源回收產業已經從過往「撿破爛」變身成為蓬勃發展的產業，擁有走在創新尖端的公司和世界級的工程技術(KPMG，2019)。依據主計總處的行業標準分類統計，近年來資源回收處理業整體的全年生產總值都能維持在百億元以上。

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