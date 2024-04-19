全台最新水情曝！14水庫蓄水量剩不到一半　石門24%、曾文僅達3成

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水利署將於今日召開水情會議，確認接下來各地水情情形，不過，水情「燈號」轉換的評估還不是現階段最重要的任務，要求各單位落實節約用水，才是重中之重，
近日北台灣停跳電頻傳，限電問題再度浮上檯面，但石門水庫水位在持續低迷的狀態下，仍協助供水發電，引發質疑，王藝峰表示，水力發電並不會影響到水資源的浪費，石門水庫發完電的水會先留在後池，再往下送到石門大圳供應各類用水。
王藝峰接續表示，4、5月枯水期慢慢結束，全台水庫約莫在此時的蓄水量最低，但5月起開始進入梅雨季，台灣各地區水庫的蓄水率將有所提升，最近幾天大氣中，整體溼度也在慢慢的提高，雖需持續保持警慎，但對於水情發展無需過度憂心。
截至今日上午10時，全台各地僅3水庫蓄水量在80%以上，分別為新山水庫96%、日月潭水庫84%、烏山頭水庫88%；除了上述，也只有4水庫蓄水量有過半，包括翡翠水庫68%、永和水庫50%、德基水庫56%、蘭潭水庫56%。
其餘，北部地區的石門水庫僅剩24%、寶山水庫21%、寶山第二水庫31%；中部地區，明德水庫26.5%、鯉魚潭水庫34%、霧社水庫19%；南部地區，湖山水庫35%、仁義潭水庫18%、白河水庫17.1%、曾文水庫34.3%、南化水庫28%、阿公店水庫35%、牡丹水庫35%。