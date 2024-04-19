尼克被看衰！36年來僅兩隊不被看好　「一數據」顯示Embiid重要性

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自1988年以來，第七種子被看好的情況非常罕見，僅有兩支球隊作為第七種子更被看好，除了今年的76人隊之外，另一隊就是2021年的洛杉磯湖人隊。
2021年洛杉磯湖人名列第七種子，對陣第二種子太陽隊，湖人陣中有LeBron James和Anthony Davis，雖然因傷勢錯過不少例行賽，但賭盤依舊認為湖人實力遠超於一般的第七種子球隊。
然而，對於那些押注湖人隊的彩迷來說，情況並未如預期，最終太陽以4勝2敗贏得該系列賽，最終一路殺進NBA總冠軍賽。在系列賽中，太陽在最後3場比賽中的平均勝分達到15分。
Joel Embiid強勢歸隊 76人搶勝更添信心
像2021年的湖人一樣，76人隊絕對不是一個普通的第七種子。Joel Embiid本季缺席 43場比賽，主要原因是左膝受傷。Embiid 在4月2日回歸之後，似乎恢復過往的水準。
在 76 人隊例行賽的最後2場比賽中，他平均繳出34.5分、 12個籃板，並在對陣邁阿密熱火隊的附加賽中貢獻23分和 15個籃板。
有 Embiid坐鎮的76人隊完全不同，在擁有Embiid的狀態下，球隊戰績是優異的31勝8敗，但當他缺席的時候，76人戰績變為16勝27敗。
實際上，當 Embiid 在場上時，76 人可說是實力數一數二的球隊。對尼克隊來說，不幸的是，他們努力獲得第二種子，現在首輪就要面對76人隊。
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