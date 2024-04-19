李亦伸專欄／NBA季後賽首輪湖人vs金塊預測！詹皇表現成關鍵

尼克被看衰！36年來僅兩隊不被看好　「一數據」顯示Embiid重要性

▲紐約尼克作為東區第二種子，竟然罕見不被看好。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐約尼克作為東區第二種子，竟然罕見不被看好。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

NBA紐約尼克今年打出精彩的賽季，以東區第二種子進入季後賽，將於21日對上第七種子費城76人隊。根據博奕公司BetMGM的數據，尼克是過去 25 年來，第2支在季後賽首輪被看衰的第二種子。

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東區第二種子罕見不被看好　尼克能夠打臉國際賭盤嗎？

自1988年以來，第七種子被看好的情況非常罕見，僅有兩支球隊作為第七種子更被看好，除了今年的76人隊之外，另一隊就是2021年的洛杉磯湖人隊。

2021年洛杉磯湖人名列第七種子，對陣第二種子太陽隊，湖人陣中有LeBron James和Anthony Davis，雖然因傷勢錯過不少例行賽，但賭盤依舊認為湖人實力遠超於一般的第七種子球隊。

然而，對於那些押注湖人隊的彩迷來說，情況並未如預期，最終太陽以4勝2敗贏得該系列賽，最終一路殺進NBA總冠軍賽。在系列賽中，太陽在最後3場比賽中的平均勝分達到15分。

▲費城76人當家中鋒Joel Embiid將領軍對決尼克。（圖／美聯社／達志影像）
▲費城76人當家中鋒Joel Embiid將領軍對決尼克。（圖／美聯社／達志影像）
Joel Embiid強勢歸隊　76人搶勝更添信心

像2021年的湖人一樣，76人隊絕對不是一個普通的第七種子。Joel Embiid本季缺席 43場比賽，主要原因是左膝受傷。Embiid 在4月2日回歸之後，似乎恢復過往的水準。

在 76 人隊例行賽的最後2場比賽中，他平均繳出34.5分、 12個籃板，並在對陣邁阿密熱火隊的附加賽中貢獻23分和 15個籃板。

有 Embiid坐鎮的76人隊完全不同，在擁有Embiid的狀態下，球隊戰績是優異的31勝8敗，但當他缺席的時候，76人戰績變為16勝27敗。

實際上，當 Embiid 在場上時，76 人可說是實力數一數二的球隊。對尼克隊來說，不幸的是，他們努力獲得第二種子，現在首輪就要面對76人隊。

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