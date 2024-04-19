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鄭華娟追思會張清芳、萬芳無畏風雨齊聚！德籍老公來台道別愛妻

▲知名音樂創作人鄭華娟昨日舉辦追思會，張清芳、萬芳等圈內大咖齊聚一堂，她的德籍老公也特別來台參加，道別愛妻。（圖／資料照片）
▲知名音樂創作人鄭華娟昨日舉辦追思會，張清芳、萬芳等圈內大咖齊聚一堂，她的德籍老公也特別來台參加，道別愛妻。（圖／資料照片）

記者薛羽彤／綜合報導

資深才女歌手鄭華娟上個月24日傳出過世消息，享壽60歲，滾石唱片也發文證實，鄭華娟於3月21日在德國辭世。昨（18）日滾石唱片在陽明山上為鄭華娟舉行追思會，她的德國籍丈夫Michael特別飛來台灣參加，演藝圈大咖金智娟、張清芳、萬芳、黃韻玲也都到場致意。

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▲鄭華娟德國籍丈夫Michael（右）來台灣參加追思會。（圖／滾石唱片臉書）
▲鄭華娟德國籍丈夫Michael（右）來台灣參加追思會。（圖／滾石唱片臉書）
鄭華娟曾替張清芳寫下《加州陽光》、陶晶瑩的《太委屈》等知名歌曲，上個月突然辭世，享壽60歲。滾石唱片昨日在陽明山上替她舉辦追思會，滾石唱片表示：「因為華娟就讀華岡藝術學校，近年來回到台灣也是住在陽明山，所以追思會特別選在陽明山舉行。」無畏早上的滂沱大雨，好友們都到齊為了向鄭華娟說聲再見，連人在美國的周華健，還是越洋送來了影片，提及當年兩個人在滾石音樂一起工作的故事，現場有笑有淚，也充滿濃濃的思念。

▲鄭華娟追思會18日在陽明山上舉辦，不對外公開。（圖／滾石唱片臉書）
▲鄭華娟追思會18日在陽明山上舉辦，不對外公開。（圖／滾石唱片臉書）
鄭華娟好友黃韻玲也發文分享，「又淚又笑的一日，每位來到追思會的好友們，都是在華娟人生不同階段中相識」，黃韻玲喊話鄭華娟「不曉得今天追思會這樣的安排祢還喜歡嗎？」也感謝鄭華娟用各種形式將美好紀錄下來，悼念文讓人看了好鼻酸。

「民歌天后」鄭怡也在臉書發文，她在大雨之中飛奔陽明山，「為了和華娟道別，現場聚集了滿滿華娟的家人好友，因為華娟，大家都很久沒見了。」鄭怡透露她和黃韻玲討論應該辦一場鄭華娟紀念音樂會，自己很願意獻唱鄭華娟寫給她的《天堂》，以此紀念好友。

▲鄭華娟小檔案。（圖／NOWnews今日新聞製圖）
▲鄭華娟小檔案。（圖／NOWnews今日新聞製圖）
樂壇才女鄭華娟
生日：1963 年 8 月 2 日～2024 年 3 月 21 日 （享壽60歲）
唱片：《紅酒》、《旅途與歲月的紀念品》、《往天涯的盡頭單飛》(鄭華娟・王新蓮)、《鄭華娟的招牌歌》、《三字頭》&南京好笑大合唱網聚Live
創作：鄭怡〈天堂〉、陳淑樺〈聰明糊塗心〉、林志炫〈蒙娜麗莎的眼淚〉、陶晶瑩〈太委屈〉、張惠妹〈灰姑娘〉、〈寂寞保齡球〉、潘越雲〈情字這條路〉、張清芳〈加州陽光〉、優客李林〈多情種〉
獲獎：《海德堡之吻》一書在2003年曾獲馬克吐溫旅行文學獎

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