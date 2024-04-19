鄭華娟追思會張清芳、萬芳無畏風雨齊聚！德籍老公來台道別愛妻

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鄭華娟好友黃韻玲也發文分享，「又淚又笑的一日，每位來到追思會的好友們，都是在華娟人生不同階段中相識」，黃韻玲喊話鄭華娟「不曉得今天追思會這樣的安排祢還喜歡嗎？」也感謝鄭華娟用各種形式將美好紀錄下來，悼念文讓人看了好鼻酸。
「民歌天后」鄭怡也在臉書發文，她在大雨之中飛奔陽明山，「為了和華娟道別，現場聚集了滿滿華娟的家人好友，因為華娟，大家都很久沒見了。」鄭怡透露她和黃韻玲討論應該辦一場鄭華娟紀念音樂會，自己很願意獻唱鄭華娟寫給她的《天堂》，以此紀念好友。
樂壇才女鄭華娟
生日：1963 年 8 月 2 日～2024 年 3 月 21 日 （享壽60歲）
唱片：《紅酒》、《旅途與歲月的紀念品》、《往天涯的盡頭單飛》(鄭華娟・王新蓮)、《鄭華娟的招牌歌》、《三字頭》&南京好笑大合唱網聚Live
創作：鄭怡〈天堂〉、陳淑樺〈聰明糊塗心〉、林志炫〈蒙娜麗莎的眼淚〉、陶晶瑩〈太委屈〉、張惠妹〈灰姑娘〉、〈寂寞保齡球〉、潘越雲〈情字這條路〉、張清芳〈加州陽光〉、優客李林〈多情種〉
獲獎：《海德堡之吻》一書在2003年曾獲馬克吐溫旅行文學獎
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