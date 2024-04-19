銀樓金價9740元新高！捧金變現估賺5倍　也有人花30萬買金塊保值

《NOWnews今日新聞》採訪時表示，從過去經驗來看，戰爭開打後，金價持續漲1年多，他預估國際金價有望衝上2700美元，銀樓飾金牌價最慢1個月會到1萬元，最近除有人捧金來賣，變現上百萬元，估計獲利至少5倍，但也有人花3、40萬元買金塊投資保值。
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2389美元附近。
根據花旗集團預估，金價雖有短期回檔風險，但受到降息及中東政治因素影響，長線基本面仍利多金價，在2200美元有所支撐，因此，下跌空間有限，尤其市場預期聯準會終將降息，投資人資金持續流入黃金，金價在未來6至18個月內有望漲至3000美元其，花旗也上修2024年黃金目標價至2350美元，2025年目標價也調升至2875美元。
也由於中東緊張局勢升高，國內銀樓飾金賣出價今日也再創新高，每錢來到新台幣9740元，台灣銀行黃金存摺賣出價每公克也一度來到2539元。台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信受訪時表示，以過去經驗來看，一旦有戰爭開打金價漲勢恐持續一年以上，他預估國際金價有望上看2700美元，國內銀樓飾金賣出價最慢一個月就會衝上1萬元。
台灣銀行黃金分析報告也指出，觀察技術線型，金價短中長期均線呈多頭排列，中期指標MACD柱體也持續位於零軸之上，金價仍處於多頭趨勢中，惟其波段漲幅不小，須留意金價是否會面臨一波修正行情，目前觀察重點除美國經濟數據，若強於預期的經濟數據，將影響市場對美國的降息時程的預期，還有美國聯準會官員談話，包括對近期經濟數據與未來貨幣政策看法，這些都有機會影響金價未來走勢。
雖然金價不斷創新高，石文信也透露，除有人捧黃金來賣，獲利了結變現上百萬元，預估至少獲利5倍以上，也有人花3、40萬買金塊投資保值，大概10個客戶約有2、3個客戶是買來投資，也有人是買來送禮像是結婚、生日或母親節禮物，以前便宜時可能一個人出錢，現在可能就朋友集資送禮，或兄弟姐妹集資一起送一份母親節禮物。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。