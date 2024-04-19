鄭文燦傳接海基會「位高權小」 凌濤：看王子如何展開他的復仇記
行政院副院長鄭文燦將於520後卸任，傳出可望接掌海基會董事長，對此，桃園市議員凌濤今（19）日在臉書發文表示，幾乎可以確定準總統賴清德不願給予任何5院正副院長職位，而在雙方角力下，地位高、權力小的海基會董座，成為雙方的均衡點。鄭文燦從東宮之位短短2年落入冷宮，「就看王子如何展開他的復仇記了。」
記者陳宜加／台北報導
凌濤表示，賴清德請鄭文燦擔任海基會董事長，真的有意改善兩岸關係嗎？海基會董事長一職有職無權，過去幾年基本上由待退的外交系統高層擔任，鄭文燦即便想有所作為，也不可能違逆國安會、陸委會，以賴清德的獨派調性，鄭文燦註定施展不開手腳。
凌濤指出，很顯然，鄭文燦願意點頭就任此職，幾乎可以確定賴清德不願給予任何5院正副院長職位，而在雙方角力下，地位高，權力小的海基會董座，成為雙方的均衡點。
凌濤說，從綠營知情人士放出「知中派」鄭文燦的消息來看，賴清德對這個讓步也並不情願，酸味滿滿。鄭文燦曾被爆出抄中國文獻而被撤銷學籍；過去又傳出在澳門酒店疑似影片段。此時說「知中」、熟悉第一線的「實務運作」。怎麼聽，都很酸。
不過，凌濤說：「但我相信以鄭文燦的靈活，特別他對大陸港澳的熟悉度，不容小覷，或許待時勢轉變，能在未來再次內閣改組中扮演重要角色，也未可知。不勝唏噓的是，鄭文燦人馬不僅在桃園市民進黨部主委選舉過程中箭，從東宮之位短短兩年落入冷宮，就看王子如何展開他的復仇記了。」