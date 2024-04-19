勇士無緣季後賽！Green被批是罪魁禍首、毒瘤 主帥Kerr親吐心聲
金州勇士在附加賽慘遭國王痛宰，無緣打進季後賽。本季勇士一路走來風風雨雨，不少爭議圍繞在核心Draymond Green身上，儘管Gree屢屢犯下暴力行為引起不少批評，甚至被媒體認為是「勇士毒瘤」、「累贅」，但對於這位子弟兵，主帥Steve Kerr自始自終表達堅定支持的態度。
記者路皓惟/綜合報導
《ESPN》記者Zach Lowe提到，Green的情緒問題已經影響到球隊的氣氛；另一方面，球評Nick Wright也在節目中直言，Green情緒不穩定是勇士本季只能屈居西區第10種子的主因，甚至將他形容為「不定時炸彈」，隊友和對手都可能成為犧牲品。
Kerr表示：「Green是我遇過的最具競爭力、最聰明的球員之一。他的確做出了一些傷害球隊、不明智的決定，那你怎麼處理這一切呢？這真的很難。」
「我想說的一件事是，如果我們認為他不值得，那麼我們幾年前就已經放棄他了，但是他值得，不僅是那些懸掛在外面的冠軍錦旗，因為他真的是一個很棒的人。」Kerr如此說道。
本季Green因行為問題兩度遭禁賽，分別是對灰狼Rudy Gobert使出「鎖喉」，以及在對上太陽時出拳毆打Jusuf Nurkic，且必須接受心裡輔導得以重新回到場上。
當Green在場上時，勇士明顯是一支更出色的球隊。據統計，在Green出戰的比賽中，勇士戰績為33勝22敗，遠遠高於他缺席的時候。Kerr坦承，「即便Green有很多缺點，但近幾個月已經有明顯改善，他的領導能力是球隊難以替代的，隊友都會告訴你他有多棒。」
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