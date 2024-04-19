hololive台北見面會名單全揭曉！「卡拉OK主題」曝光：熱血大合唱
風靡全球的人氣 VTuber 事務所「hololive production」，近期宣布即將登陸「臺北流行音樂中心表演廳」舉辦 hololive Meet 粉絲見面會，超強卡司令粉絲十分期待。活動將於 4/27（六）透過 KKTIX 正式開放售票，熱愛 hololive 的粉絲敬請把握機會！
記者潘毅／綜合報導
即將登場的「hololive Meet SUPER KARAOKE PARTY @ TAIPEI 2024」由 LifeDeCo 及 CAPSULE 協力舉辦，參與的 hololive production 旗下 VTuber 包含：來自 hololive English 的 Gawr Gura、IRyS、Hakos Baelz、Fuwawa Abyssgard 與 Mococo Abyssgard，以及來自 hololive Indonesia 的 Hakos Baelz、IRyS、Kobo Kanaeru，六位 VTuber 將一同現身北流與粉絲近距離互動，留下美好回憶！
本次粉絲見面會以「卡拉 OK」作為主題，除了會有許多的互動之外，粉絲們也能現場和六位 VTuber 大合唱多首人氣歌曲，感受熱血氛圍！此外，主辦更透露，除了 VTuber 們帶來的一系列精彩演出外，還有更多驚喜在現場等待著粉絲！
「hololive Meet SUPER KARAOKE PARTY @ TAIPEI 2024」粉絲見面會採「實名制認證＋問答驗證」方式售票，即將於 4/27 (六) 12：00 正式開賣，更多詳細資訊請持續關注活動粉絲專頁，難能可貴的機會和超強卡司，千萬不能錯過！
hololive Meet SUPER KARAOKE PARTY @ TAIPEI 2024 粉絲見面會活動資訊
演出時間：5/11（六）16：30入場 / 18：00 開演（演出時間三小時）
演出地點：臺北流行音樂中心 表演廳（台北市南港區市民大道 8 段 99 號）
售票時間：4/27 (六) 12：00「實名制認證+問答驗證」
售票系統：KKTIX，購票網址將於 4/26 在 Facebook 及 X 公告
活動官方粉絲專頁：facebook、X
注意事項：本次活動為 KARAOKE 主題的粉絲見面會 ，非 3D 演唱會。