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hololive台北見面會名單全揭曉！「卡拉OK主題」曝光：熱血大合唱

▲即將登場的「hololive Meet SUPER KARAOKE PARTY @ TAIPEI 2024」，以「卡拉 OK」作為主題。（圖／CAPSULE提供）
▲即將登場的「hololive Meet SUPER KARAOKE PARTY @ TAIPEI 2024」，以「卡拉 OK」作為主題。（圖／CAPSULE提供）

記者潘毅／綜合報導

風靡全球的人氣 VTuber 事務所「hololive production」，近期宣布即將登陸「臺北流行音樂中心表演廳」舉辦 hololive Meet 粉絲見面會，超強卡司令粉絲十分期待。活動將於 4/27（六）透過 KKTIX 正式開放售票，熱愛 hololive 的粉絲敬請把握機會！

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▲「鯊皇」Gawr Gura是本次hololive Meet壓軸成員。（圖／取自hololive Meet at Taipei 2024臉書）
▲「鯊皇」Gawr Gura是本次hololive Meet壓軸成員。（圖／取自hololive Meet at Taipei 2024臉書）
即將登場的「hololive Meet SUPER KARAOKE PARTY @ TAIPEI 2024」由 LifeDeCo 及 CAPSULE 協力舉辦，參與的 hololive production 旗下 VTuber 包含：來自 hololive English 的 Gawr Gura、IRyS、Hakos Baelz、Fuwawa Abyssgard 與 Mococo Abyssgard，以及來自 hololive Indonesia 的 Hakos Baelz、IRyS、Kobo Kanaeru，六位 VTuber 將一同現身北流與粉絲近距離互動，留下美好回憶！

▲holoID組可愛擔當Kobo Kanaeru，擁有239萬訂閱粉絲，人氣相當高，還會說一點中文。（圖／取自hololive Meet Fan Meeting臉書）
▲holoID組可愛擔當Kobo Kanaeru，擁有239萬訂閱粉絲，人氣相當高，還會說一點中文。（圖／取自hololive Meet Fan Meeting臉書）
本次粉絲見面會以「卡拉 OK」作為主題，除了會有許多的互動之外，粉絲們也能現場和六位 VTuber 大合唱多首人氣歌曲，感受熱血氛圍！此外，主辦更透露，除了 VTuber 們帶來的一系列精彩演出外，還有更多驚喜在現場等待著粉絲！

▲hololive English的IRyS將與台北粉絲見面。（圖／取自hololive Meet Fan Meeting臉書）
▲hololive English的IRyS將與台北粉絲見面。（圖／取自hololive Meet Fan Meeting臉書）
「hololive Meet SUPER KARAOKE PARTY @ TAIPEI 2024」粉絲見面會採「實名制認證＋問答驗證」方式售票，即將於 4/27 (六) 12：00 正式開賣，更多詳細資訊請持續關注活動粉絲專頁，難能可貴的機會和超強卡司，千萬不能錯過！

▲hololive English的Hakos Baelz也在演出成員名單中。（圖／取自hololive Meet Fan Meeting臉書）
▲hololive English的Hakos Baelz也在演出成員名單中。（圖／取自hololive Meet Fan Meeting臉書）
▲雙胞胎VTuber　Fuwa ＆ Moco惡魔犬姊妹確定出現在台北粉絲見面會。（圖／取自hololive Meet Fan Meeting臉書）
▲雙胞胎VTuber　Fuwa ＆ Moco惡魔犬姊妹確定出現在台北粉絲見面會。（圖／取自hololive Meet Fan Meeting臉書）
hololive Meet SUPER KARAOKE PARTY @ TAIPEI 2024 粉絲見面會活動資訊

演出時間：5/11（六）16：30入場 / 18：00 開演（演出時間三小時）
演出地點：臺北流行音樂中心 表演廳（台北市南港區市民大道 8 段 99 號）
售票時間：4/27 (六) 12：00「實名制認證+問答驗證」
售票系統：KKTIX，購票網址將於 4/26 在 Facebook 及 X 公告
活動官方粉絲專頁：facebookX
注意事項：本次活動為 KARAOKE 主題的粉絲見面會 ，非 3D 演唱會。

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