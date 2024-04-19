黃捷批徐巧芯年增400萬可疑 他打臉曝光：妳也差不多是在叫什麼
國民黨立委徐巧芯因大姑夫婦涉嫌詐騙、洗錢案引起風波，不少綠營人士將注意力轉至徐巧芯的全身行頭上，民進黨立委黃捷還質疑徐巧芯年增415萬收入，金流可疑。對此媒體人朱凱翔試算後指出，徐巧芯夫妻一起賺，財產年增400萬並沒有問題，反指黃捷的存款也是年增快200萬元，「不是差不多嗎？啊妳是在叫什麼？」
記者莊蕙如／台北報導
台北市議員苗博雅日前指稱，徐巧芯身上行頭加起來超過十幾萬，質疑並非一般台北市議員可以負擔的。黃捷也質疑，徐巧芯年增415萬收入，早餐店女孩6年後搖身變勞力士女孩，全身名牌，錢從哪來？金流越來越可疑，請問是否都有依法申報？
媒體人朱凱翔昨（18）日指出，徐巧芯的財產增加是可以算出來的，徐的議員薪水跟丈夫劉彥澧擔任中市府研考會主委的薪水，一年超過400萬元，另在2023年，徐還有一筆80萬元的選舉補助款到帳。且徐巧芯是政論節目搶著要的來賓，在國內基本全年無休，平均每月上60小時通告，每月會有15至18萬元的收入。
朱凱翔直言，徐巧芯跟丈夫兩個人又沒小孩要養，就頂客族，自己吃自己飽，買些好衣服穿，怎麼了？這些都是擺在檯面上的，算不出來的人，不知道是眼睛，還是數學出了問題。
朱凱翔也反質疑黃捷，指出黃捷2022年的財產申報，現金存款320萬元，到了2023年變516萬元，也增加了快200萬元。「徐巧芯夫妻一起賺，年增400萬元，黃捷一個人賺，年增200萬元，不是差不多嗎？啊妳是在叫什麼？這波真的廢到笑。」