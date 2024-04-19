張奕把存款都留給日本妻兒！獨自回台靠12強獎金過活 稱：很寂寞
張奕把日職存款全給老婆！前日職西武獅投手張奕，在今年回台發展，目前為台鋼雄鷹的自行培訓球員。最近接受日本媒體訪問時透露，自己的老婆和小孩都還在日本，所以存款幾乎都留給他們了，目前除了日常生活起居跟著台鋼球團外，額外花費只能靠2019年世界棒球12強賽的獎金。另外，張奕在訪問時也坦言，沒有薪水的日子有點難受，而且不能見到家人也很寂寞。
記者林之越/綜合報導
張奕從高中開始就到日本留學讀書打球，2017年加盟歐力士，在2022年受到森友哉交易案影響，被西武獅選為補償球員，不過僅在西武獅待不到一年就被球團釋出。後續並沒有收到其它球隊的邀請，因此選擇今年回到台灣打球，目前和台鋼簽下自行培訓合約，預計在7月參加中職選秀。
根據日本媒體《Full-Count》的報導指出，張奕離開遠在日本的老婆和小孩，獨自一人回來台灣，並坦言這是他相隔15年來再次回到台灣，感覺相當特別，因為自己的人生有一半時間都待在日本。
張奕也進一步分享，自己在台灣的生活，有大部分都是跟隨著台鋼球團，其餘的部分則是靠著2019年世界棒球12強賽的獎金，不過他補充說道：「雖然沒有收入有點難受，但我能夠安心的吃飯、睡覺，感覺更加找回打球的初心。」
而關於為何想回到台灣，張奕表示：「我已經30歲了，不知道還可以打多久的棒球，所以想說至少在台灣打過一次球。」同時，他也很感謝老婆支持他回到台灣，並且繼續打棒球，不過在和他們分開後，還是感覺很寂寞。
訪問的最後，張奕也談到自己的目標，希望在選秀後能夠將家人接到台灣，並且想讓自己的老婆和小孩，親眼看到自己在台灣的球場上投球。
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