「氣象達人」彭啟明任環境部長！卓榮泰盼：提升台灣防災應變能力
準行政院長卓榮泰今（19）日宣布第四波內閣人事，共公布５位內閣名單，分別為環境部長彭啟明、衛福部長邱泰源、客委會主委古秀妃、勞動部長何佩珊、原民會主委曾智勇；其中一大亮點，正是「天氣風險管理開發公司」總經理、氣象達人彭啟明。
記者莊蕙如／台北報導
卓榮泰介紹時說，彭啟明是大氣物理學博士、是一位氣象達人，「從他每天要出門的裝備，就知道今天天氣到底會如何」，彭啟明以往都是將專業知識傳達給社會大眾，也代表著透過正確風險認知，可以一舉提升台灣防災應變能力，長期投入開放政府、淨零排碳工作，協助政府和民間企業達到淨零轉型目標。
卓榮泰表示，未來因應氣候變遷，需要環境部做更多努力，而且加快腳步，不僅要符合世界潮流，也要帶動國內企業提升自身應變能力，為地球盡一份心力，也為進入國際市場買一張門票。
卓榮泰最後說，無論未來在綠色科技發展或循環經濟推動，希望在彭部長的帶領下，能協助建立本土綠色金融環境，都需要彭做很多跨領域協調、團結各界落實綠色成長戰略。
黨政人士說明，近年因應氣候變遷、淨零轉型等重大國際議題，彭啟明過去長年深耕氣候、環境保護等相關議題，並時常代表台灣對外進行國際交流，汲取國際經驗，讓台灣能夠在相關議題上接軌國際。