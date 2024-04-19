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Keanna開戰陳芳語偷情謝和弦！黑歷史遭起底：自己也曾婚內一夜情

▲Keanna開戰陳芳語偷情謝和弦，引起不少網友關注，而她自己過往的黑歷史也遭到起底。（圖／Keanna IG）
▲Keanna開戰陳芳語偷情謝和弦，引起不少網友關注，而她自己過往的黑歷史也遭到起底。（圖／Keanna IG）

記者洪生儒／綜合報導

謝和弦前妻Keanna近日大爆料，指控歌手陳芳語（Kimberley）跟前夫謝和弦曾在錄音室呼麻、偷情，引發網友熱烈討論，而陳芳語也文反駁，不過因為Keanna仍暗示自己手中握有證據，掀起高度關注。對此，謝和弦則在昨（18）日透過臉書發文表示：「快點啊！我也好想看證據，一起來笑放不下的阿姨，跟我發生關係的明明是胎尼，一直在那邊鬼打牆發作發病。記錯人了啦，哈們。」讓網友們更加好奇事情的真相，也有網友在社群上討論起Keanna過去的黑歷史，《NOWnews今日新聞》也特別整理了Keanna的5件黑歷史事件。

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▲Keanna曾自爆跟歌手ØZI的對話內容，並說彼此「曾經有關係」，還被一名自稱是她前經紀人的人爆料她和ØZI有「婚內一夜情」。（圖／ØZI IG）
▲Keanna曾自爆跟歌手ØZI的對話內容，並說彼此「曾經有關係」，還被一名自稱是她前經紀人的人爆料她和ØZI有「婚內一夜情」。（圖／ØZI IG）
自爆與ØZI「曾經有關係」　慘遭打臉

Keanna過去曾自爆跟歌手ØZI的調情對話內容，並說彼此「曾經有關係」，還被一名自稱是她前經紀人的人爆料她和ØZI有「婚內一夜情」，引起高度關注，後來Keanna又出面表明自己當時「並沒有經紀人」，否認爆料。

後續Keanna 也向ØZI經紀人喊話，希望對方能與她聯繫並止血，表示：「我們已經試圖聯絡，但得到的回應依然是不理不睬，經紀人卻有時間跟記者『說謊』，我想ØZI也許被下封口令。」Keanna坦承，自己在結婚之前就認識ØZI，不過離婚前並沒有跟ØZI發生關係，兩人交往的時間是在2020年的10月。

當時ØZI經紀人表示，沒收到對方聯絡，「我電話很多，有未接來電，但不知道她電話是哪支，也沒收到任何訊息。」經紀人更無奈說：「從頭到尾我都不知道要回應什麼。」對於Keanna揣測ØZI有「封口令」一事，ØZI經紀人則回應：「公司沒有所謂的封口令，也不知要怎麼封住一個人的嘴巴。」

▲Keanna擔任品牌一日店長，結果遲到兩三個小時，讓宛宛兒獨自撐場。（圖／宛宛兒臉書）
▲Keanna擔任品牌一日店長，結果遲到兩三個小時，讓宛宛兒獨自撐場。（圖／宛宛兒臉書）
代言不敬業大遲到　讓宛宛兒獨自撐場

Keanna在承認自己跟歌手ØZI有過感情關係之後，指控男方不願出面保護她，讓她受到網友謾罵，還貼出自己跟男方聊天的截圖，公開兩人曖昧對話紀錄。不過，有粉絲看到Keanna發文之後，在她貼文底下質問：「你為什麼一日店長（美妝品牌活動）遲到兩三個小時」，並坦言自己的朋友為了見偶像準時到現場，結果Keanna卻快5點才現身，讓主持人宛宛兒獨自撐場，對Keanna的行為感到非常失望。

後續，擔任活動主持人的宛宛兒也曾透過社群發文，透露自己當天身體狀況也不太好，因為早上8點就去醫院拿凍卵的破卵針跟藥，所以只睡了三小時就南下到台中百貨公司做準備。宛宛兒也沒想到一日店長（Keanna）因為身體不舒服比較晚到，她獨自努力主持了兩個多小時，最後整場活動到結束也站了超過4小時。

▲經紀人Rose透過臉書發文反咬Keanna，指控她「將人利用完就丟」。（圖／Rose臉書）
▲經紀人Rose透過臉書發文反咬Keanna，指控她「將人利用完就丟」。（圖／Rose臉書）
占經紀人便宜不付錢　遭列罪狀撕破臉

Keanna於2019年舉報謝和弦吸食大麻、爆出婚變到正式離婚，這段期間都是經紀人Rose陪她走過來，但沒想到經紀人Rose後來透過臉書發文反咬Keanna，指控她「將人利用完就丟」。

經紀人Rose曾透過臉書發文痛罵Keanna：「你失血過多我們幫送醫就算了，你要我當經紀人還幫你洗碗盤，吐在樓梯間我徒手幫你清理，幫你談了保養品案子，人家給的訂金，我先把我的錢先給你了你知道嗎？不要說都是你出錢訂東西吃，使喚我先生幫你拍照還沒收錢耶。」

經紀人Rose也接著提到：「把我甩了，保養品佣金、拍專輯封面照的費用都沒有給，字幕MV也沒當一回事，還FB、LINE、微信全封鎖了。既然不想私談那就給普羅大眾看個清楚。真的很丟臉呀戴小姐！」兩人關係就此鬧翻。

▲經紀人Rose透過臉書發文寫下「在婚姻未結束前，跟別的男人性交，算不算侵害配偶權呢？」疑似暗指Keanna，掀起關注。（圖／Keanna IG）
▲經紀人Rose透過臉書發文寫下「在婚姻未結束前，跟別的男人XX，算不算侵害配偶權呢？」疑似暗指Keanna，掀起關注。（圖／Keanna IG）
遭控與謝和弦婚姻未結束　就跟別的男人發生關係

經紀人Rose在爆料反咬Keanna之後，又透過臉書發文表示：「在婚姻未結束前，跟別的男人XX，算不算侵害配偶權呢？」疑似在暗指Keanna離婚之前就已經有跟其他男生發生過一夜情，再度掀起外界高度關注。

也因為經紀人Rose是陪著Keanna一路打官司，到Keanna與謝和弦正式離婚，甚至曾力挺Keanna，出面控訴謝和弦跟莉婭「侵害配偶權」，後續又暗指Keanna也侵害配偶權，讓不少人看了都覺得諷刺。

▲謝和弦收到網友私訊，詢問Keanna是不是有幫他寫詞。（圖／謝和弦臉書）
▲謝和弦收到網友私訊，詢問Keanna是不是有幫他寫詞。（圖／謝和弦臉書）
曾自爆替謝和弦寫歌　新歌〈點點頭〉歌詞挨批像高中生作業

謝和弦以創作型歌手身分出道，經典歌曲《於是長大了以後》、《牽心萬苦》等都是他自己的創作。沒想到竟有網友私訊他表示：「你之前的歌，有些歌詞是KT寫的嗎？因為KT之前有跟她朋友們說，她都有幫你寫歌，所以你們離婚之後，你的歌出很慢，因為你不太會寫，真的是這樣嗎？」

謝和弦在收到這則私訊之後，也回應該網友：「真的會被笑死，她文筆那麼爛，好意思收割我的創作，假鬼假怪的別來鬧了，這是個智商很低的問題，哈們。」打破Keanna代替寫歌的謠言。

近期也有網友發現Keanna在兩週前才發新歌〈點點頭〉，這首歌也是由她本人作詞作曲，不少人聽完之後都批評歌曲難聽，也認為MV也拍得不好，「真的超級難聽...連MV都拍得像不知所云的遊覽車伴唱帶」、「歌詞很像高中生的作業」、「這歌詞好像有點太幼稚。」更有網友爆料Keanna每次直播，只要粉絲要求她唱歌，她都跟粉絲說自己感冒中或是喉嚨不舒服正在咳嗽，「永遠都沒辦法聽到她的現場。」

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