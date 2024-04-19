影／19歲孫易磊生涯初登板解決37歲陽岱鋼！狂飆152公里速球勝出

我是廣告 請繼續往下閱讀
孫易磊是在去年跟火腿隊簽約，雖然是育成球員，但他的天分很高，被認為是可以「二刀流」的投打好手，而孫易磊的速球就可以輕易超過150公里，過去打擊也有不錯腳程跟火力。
孫易磊是誰？ 球速多快
19歲的孫易磊，畢業於穀保家商，他是去年U18中華隊、亞錦賽國手，最快球速可到達157公里，他跟火腿以總額約9000萬日幣，7500萬日幣簽約金加盟，年薪推定600萬日幣，而他以育成球員簽約，未來期待可以早日上一軍。
孫易磊畢業於東園國小，國中就讀重慶國中，高中就讀穀保家商，之後進入文化大學就讀，為原住民阿美族出身。
日職火腿隊今年二軍監督由稻葉篤紀擔任，他過去也是陽岱鋼的隊友跟大學長，陽岱鋼還是因此，因為他的原因回到日職加入二軍球隊新潟天鵝皇，陽岱鋼以37歲的年紀重返日職，也受到不少球迷歡迎。
孫易磊跟差距16歲的「超級巨星」陽岱鋼交手，第一球就讓陽岱鋼的棒子「折斷」，之後陽岱鋼雖然可以跟到球，但還是擊出一壘滾地球被一壘手接到自己踏壘出局。
陽岱鋼之後，下一棒筱田大聖被三振出局，前阪神虎隊外野手高山俊選到保送，孫易磊讓下一位打者小池智也擊出游擊滾地球被刺殺出局，也完成投球任務。
孫易磊最快球速來到152公里，而他也在投完後，獲得不少日本球迷拍手鼓掌。
孫易磊小檔案：
綽號：一壘哥
出生日期：2005年02月10日（19歲）
身高體重：183公分 82公斤
投打習慣：右投左打
守備位置：投手
最快球速：157km/h
擅長球路：滑球、指叉球
出生地：台北市
所屬族裔：阿美族
最高學歷：中國文化大學
職棒選秀：2023年日本職棒北海道日本火腿鬥士隊自由契約球員
簽約金額：7500萬日圓（火腿隊時期）
推定年薪：600萬日圓（2024年）
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁