拋農業權「勿讓農業大縣變農業大限」　張嘉郡籲暫緩國土計畫

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「我們真的準備好了嗎？」張嘉郡今日在立法院國是論壇發言指出，各地方政府依規定要呈報「土地功能分區圖」給內政部，但現在僅3個縣市上繳，由此可知是真的還沒準備好，「一意孤行的倉促上路，未來只會問題百出。」
《國土計畫法》原訂2022年上路，延後至2025年4月30日上路，近期藍、綠立委都有提案修法盼再延2年。張嘉郡指出，《國土計畫法》的目的之一是為了保障糧食安全 ，但此法也對人民的私有財產做出極大的限制，新版的《土地使用管制規則》雖然已經召開數十場公聽會，但人民仍然一知半解。
張嘉郡表示，她認同「糧食安全」是一個重要的議題，但糧食安全應該是全國不分城鄉、不分縣市應該負起的責任，但以雲林縣為例，平均每個人要背負136 平方公尺的農地責任額，居全國之冠，屏東、嘉義等縣每人也都要將近 100 平方公尺，相較台北市，每個人只要背負0.2平方公尺的農地，差距高達 680 倍的天壤之別。
張嘉郡表示，同樣是私人土地，都市的人民可以自由使用，農民卻只能世世代代種田，「糧食安全」這個重責大任，對雲林來說是不可承受之重，隨著全國農戶下降，當沒有人要種田，徒有農地沒有農民，台灣的農業大縣變成農業大限，保存再多農地也發揮不了功能。
張嘉郡拋出農業權的概念，這個制度在國際上已被廣泛制度化，例如美國用來保育農地之用。