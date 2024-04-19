謝和弦自爆出軌對象是女優「不小心露破綻」！一句話被抓包真實性
謝和弦前妻Keanna日前爆料，昔日陳芳語在錄音室趁著她離開後，與謝和弦發生關係。謝和弦透過經紀公司表示不回應，沉寂4天後在臉書上反擊，「記錯人了啦」，自爆親熱對象是以藝名「田井虹」拍日本AV出道的網紅Tiny胎尼，而非陳芳語。有網友不相信謝和弦的說法，表示「這會搞錯嗎？那個叫胎尼的會去Terry錄音室？」一句話突破盲點。
記者薛羽彤／綜合報導
Keanna日前突然趁著陳芳語準備廝殺吳卓源時，跳出來爆料「為什麼在Terry的錄音室裡，妳可以一副無害甜心樣的誇我溫柔漂亮，我先離開去工作後，就在裡面跟我的前室友抽大X做愛呢？」陳芳語透過經紀公司反駁，同時也在粉絲群組澄清「她在說謊」，Keanna則是堅稱自己手上有證據，拜託兩人授權給她公開。
謝和弦沉寂4天後，在臉書上發文反擊，「快點啊，我也好想看證據，一起來笑放不下的阿姨，跟我發生關係的明明是胎尼，一直在那邊鬼打牆發作、發病」。他在留言串曬出網紅Tiny（胎尼）的AV作品封面，並稱「明明是胎尼，記錯人了啦，哈們」，否認親熱對象是陳芳語。
三方混戰各說各話，引起大批網友吃瓜，在Dcard上掀起討論，有網友表示胎尼很可憐，沒事又被拖下水，也有人拿出Keanna說的話與謝和弦的說法做對比，「這會搞錯嗎？那個叫胎尼的會去Terry錄音室？」底下網友留言驚呼「天啊！突破盲點！」
而Keanna對於謝和弦駁斥她「記錯人」，她證實胎尼的確也是謝和弦婚內出軌的對象，「就在板橋你朋友家的小小房間裡，當時約砲還請她幫妳買椰子汁。」
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