打擊伊朗！台灣與以色列處境相似？蕭美琴：希望雙方國防合作增
今（19）日美國廣播公司（ABC）證實，以色列的飛彈在凌晨擊中了伊朗本土的1個據點。而日前副總統當選人蕭美琴才剛接見以色列國會議員訪問團，蕭美琴當天表示，台灣與民主國家正面臨威權主義的脅迫以及挑戰，台灣也致力建構、強化社會的韌性發展。她期盼未來與以色列持續互動、強化交流。
記者莊蕙如／台北報導
「以色列國會議員訪問團」成員包括國會友台小組主席杜伯斯基（Boaz Toporovsky）率領，成員亦包含國會議員畢茲穆思（Boaz Bismuth）、貝里阿克（Vladimir Beliak）、莎法蒂-哈卡夫（Matti Sarfatti-Harcavi），以及國會友台小組主席辦公室政治主任法勒賀（Imri Fallach）。駐台北以色列經濟文化辦事處代表游瑪雅（Maya Yaron）陪同。
蕭美琴對對近期以色列遭受伊朗攻擊的情勢表達關切與慰問。她提及對於以色列先進的科技與創新發展，以及在國防、民主與社會韌性方面的成就印象深刻，期盼未來能夠在這些方面增進雙方合作。
蕭美琴表示，台灣與全世界民主國家相同，正面臨威權主義的脅迫以及各式挑戰，但台灣正致力於建構並強化整體社會的韌性發展。她說，台灣在經貿與對外關係上也持續拓展國際空間，未來期盼與以色列持續互動、強化交流。
訪團日前也感謝去年10月7日以色列遭受襲擊後，台灣第一時間表達關心。訪團並表示，台灣與以色列除了共享民主制度之外，也同樣面對外部威脅，也冀盼與台灣持續推進友好關係，在人道救援、全民防衛、科技發展深化交流。
而今日1名美國高級官員向ABC證實，以色列在當地時間19日凌晨發射飛彈，對伊朗進行了報復性打擊。該國的伊斯法罕省首府發生了3起大爆炸，伊朗防空系統也在該地區上空啟動。