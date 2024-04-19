高雄民宅凌晨氣爆！男疑引爆瓦斯90%灼傷　事故釀1死4傷、2失聯

參加同學會逃過火劫！夫逃生不及燒成焦屍　妻今早趕回家悲痛認屍

▲高雄三民區褒揚街266巷民宅發生瓦斯氣爆案，造成1死7傷，死者為起火點隔壁棟75歲的顏姓老翁，因早睡導致逃生不及，當場命喪火海。（圖／翻攝畫面／民眾提供）
▲高雄三民區褒揚街266巷民宅發生瓦斯氣爆案，造成1死7傷，死者為起火點隔壁棟75歲的顏姓老翁，因早睡導致逃生不及，當場命喪火海。（圖／翻攝畫面／民眾提供）

社會組／綜合報導

高雄三民區褒揚街266巷民宅深夜發生瓦斯氣爆案，造成1死7傷，其中死者為起火點隔壁棟75歲的顏姓老翁，因早睡導致逃生不及，當場命喪火海，現場一度傳出妻子失聯，後經確認為參加同學會逃過一劫。顏妻接獲噩耗後，今（19）早趕返高雄，目送丈夫焦黑的遺體從火場被抬出，當場泣不成聲。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄市消防局凌晨0時獲報後，立即出動26車、68人前往灌救，火勢相當猛烈，延燒到周邊住戶，更有數戶民宅門窗被震飛，現場滿地碎玻璃。在現場人員奮力搶救下，火勢很快在20分鐘後控制住，清理火場後發現1人倒臥屋內燒成焦屍，共3戶民宅受損，整起事故釀成1死7傷。

現場一度傳出顏翁妻子失聯，後經家屬告知，顏妻日前就北上參加同學會，人目前在南投埔里遊玩。顏妻接獲噩耗後，今早連忙趕回家查看，發現家園被大火燒成一片廢墟、丈夫葬身火窟，她與兒子雙手合十目睹丈夫遺體從家中移出瞬間，當場心碎痛哭，場面令人鼻酸。

經調查，起火點位於8號透天厝騎樓的瓦斯桶，其屋主為49歲邱姓男子，平時情緒不穩且有酗酒行為，與鄰居鮮少往來，氣爆當下被發現在後巷中昏迷，全身90%燒燙傷，目前仍在與死神拔河中，至於引爆瓦斯桶的動機為何，還有待警方進一步調查釐清，全案將依公共危險、殺人、毀損等罪嫌，報請檢方偵辦。

高雄左營軍港外海驚見2浮屍！死者身份曝光　檢警釐清死因中

刺青男墜萬壽山橋喪命！外國人直擊報案　死者手腕疑留綑綁痕跡

高雄氣爆1死7傷！獨居男騎樓擺3瓦斯桶　案發前醉喊：大家一起死

疑引爆瓦斯桶釀1死7傷！七旬翁睡夢中燒死　妻參加同學會逃過一劫

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞