參加同學會逃過火劫！夫逃生不及燒成焦屍 妻今早趕回家悲痛認屍
高雄三民區褒揚街266巷民宅深夜發生瓦斯氣爆案，造成1死7傷，其中死者為起火點隔壁棟75歲的顏姓老翁，因早睡導致逃生不及，當場命喪火海，現場一度傳出妻子失聯，後經確認為參加同學會逃過一劫。顏妻接獲噩耗後，今（19）早趕返高雄，目送丈夫焦黑的遺體從火場被抬出，當場泣不成聲。
社會組／綜合報導
高雄市消防局凌晨0時獲報後，立即出動26車、68人前往灌救，火勢相當猛烈，延燒到周邊住戶，更有數戶民宅門窗被震飛，現場滿地碎玻璃。在現場人員奮力搶救下，火勢很快在20分鐘後控制住，清理火場後發現1人倒臥屋內燒成焦屍，共3戶民宅受損，整起事故釀成1死7傷。
現場一度傳出顏翁妻子失聯，後經家屬告知，顏妻日前就北上參加同學會，人目前在南投埔里遊玩。顏妻接獲噩耗後，今早連忙趕回家查看，發現家園被大火燒成一片廢墟、丈夫葬身火窟，她與兒子雙手合十目睹丈夫遺體從家中移出瞬間，當場心碎痛哭，場面令人鼻酸。
經調查，起火點位於8號透天厝騎樓的瓦斯桶，其屋主為49歲邱姓男子，平時情緒不穩且有酗酒行為，與鄰居鮮少往來，氣爆當下被發現在後巷中昏迷，全身90%燒燙傷，目前仍在與死神拔河中，至於引爆瓦斯桶的動機為何，還有待警方進一步調查釐清，全案將依公共危險、殺人、毀損等罪嫌，報請檢方偵辦。