體操世界盃／「亞洲貓王」唐嘉鴻再創佳績！單槓預賽第1 拚第4金
「亞洲貓王」唐嘉鴻已經確定拿下奧運門票，今（19）日在體操世界盃卡達杜哈站男子單槓預賽表現亮眼，是全場唯一總分破15分的選手，續寫在國際賽中的好成績。目前單槓預賽暫排第1，緊跟在後的是2020 年東京奧運選手 Robert Tvorogal，以及 Ángel Barajas和Arthur Mariano，力拚本季第4金。
記者掌聿嘉/綜合報導
巴黎奧運資格的體操世界盃共4站，選手需參加埃及開羅站、德國科特布斯站、亞塞拜然巴庫站，以及正在舉行的卡達杜哈站，從四站中擇優三站的積分加總，而各單項排名前兩名的選手才可取得1席奧運資格。
唐嘉鴻已經在開羅及科特布斯站連摘兩金，分數進帳60分，加上在巴庫再賺進16分，累積總分76分。如今多了第3金的護身，目標在奧運為台灣爭光。
回顧過往經歷，唐嘉鴻一路走來並不順遂。去（2023）年阿基里斯腱斷裂，復健過程艱辛，如今重返賽場，就在世界級比賽中展現競爭力，成為台灣首位進軍巴黎奧運的體操選手。
這是唐嘉鴻第二次出戰奧運殿堂，首次是參加2020年東京奧運，在體操男子個人全能賽中勇奪第七名，刷新台灣選手在奧運體操全能項目的紀錄。如今挺過傷痛浴火重生，全力備戰巴黎奧運。教練翁士航透露，現在已經掌握到「成績密碼」，目標還是金牌。
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