台股一度暴跌逾千點！新台幣貶近2角相對較輕 專家分析可能原因
美國股市跌多漲少，科技股幾乎收黑，其中台積電ADR下跌將近5%，拖累台股今（19）日失守2萬點，更因傳出以色列飛彈反擊擊中伊朗的一處據點，加重台股跌勢，一度暴跌逾千點，也創下台股盤中單日次大跌點，相較之下，新台幣兌美元盤中最重貶近2角，跌勢相對較輕，中午暫收32.53元、貶1.54角。外匯專家李其展接受《NOWnews今日新聞》採訪認為，可能與美債殖利率未進一步走揚，加上外資賣超台股，卻可能還未匯出資金，甚至不排除回頭撿便宜，再買超台股的可能。
記者顏真真／台北報導
李其展表示，今日新台幣兌美元確實有貶一些，但相較台股盤中大跌逾千點，新台幣兌表現相對沒那麼弱，現在就看尾盤會不會貶破32.5元。若貶破32.5元，可能就會發動新一波趨勢，向33元邁進。
對於新台幣表現相對沒那麼弱的原因，李其展分析，除了美債殖利率沒進一步走高之外，還有外資從台股撤退，但資金還沒撤出，前幾天都是外資在賣超台股，但賣台股不代表就匯出資金，搞不好台股經過今天大幅修正，外資認為有便宜可撿，再回頭買超台股。
至於美元指數雖然重新衝上106，但沒有衝破前波高點，李其展認為，只能說美元目前仍維持原有偏強局勢，要等過前波高點，才算是下一波多頭表態，尤其美元指數要站上107，除非股市大跌出現避險行情或是美國經濟數據大好、通膨高，後者下周就知道，美國下周將公布核心個人消費支出PCE物價指數（PCE）及經濟成長率（GDP），若GDP大好，加上PCE再往上，美元指數就可能衝上 107.5的波段新高。