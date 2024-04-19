大谷翔平翻版！Wembanyama透露私下生活自律 對派對、酒精都免疫
大谷翔平NBA翻版！聖安東尼奧馬刺怪物新秀，「斑馬」Victor Wembanyama近日在節目上透露，對派對、酒精和毒品等外界干擾免疫，因為他更喜歡待在家裡休息。如同洛杉磯道奇球星大谷翔平，休閒時間幾乎都待在家中，而且也一樣不喝酒。
記者林之越/綜合報導
在接受Podcast主持人Kevin O'Connor的訪問時，Victor Wembanyama談到自己私底下的生活，他表示：「我覺得我對很多外界的干擾，像是派對、酒精、毒品都免疫」並進一步說道：「就像，為什麼我要這麼做？我不需要靠著這些東西補償自己，因為我選擇面對我們內心的一切。」
年僅20歲並帶有優異天賦的Victor Wembanyama，同時也擁有如此成熟的心境，不禁讓人期待他未來發展的天花板在哪。Victor Wembanyama對於本季最佳新秀的獎項幾乎是十拿九穩，他場均可以攻下21.4分、10.6個籃板、3.9次助攻，外加3.6次火鍋、1.2次抄截的恐怖防守數據，投籃命中率也維持在水準之上的4成65，外線則為3成25。
值得一提的是，在不少媒體的報導中，美國職棒的日籍巨星大谷翔平私下生活也相當自律，例如一天可以吃5到6頓飯，而且幾乎都是自己煮，並且即使和熟人一起聚會，也完全不喝酒，重點是他大部分的休閒時間也都待在家，很少出門，湊巧也和Victor Wembanyama相似。
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