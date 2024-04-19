性平教育法上路20年！跨校學團點出數位敵意環境性暴力6大問題

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學生倡議連線活動主持人、屏科大前學生會長張振謙指出，6大問題包括數位時代新形態的網路敵意環境性暴力、校園性別暴力的法律定義和處理方式、實質的性別平等教育、性平會的性平意識及專業、不同領域和學校的性別平等、多元性別學生處境，上述面向都被忽略且充滿問題。
台大前學生會性別工作坊負責人陳思捷表示，線下及網路線上的敵意環境式性別暴力需要被重視，敵意環境指使人感到被冒犯、不受歡迎的情境，會妨礙人們求學、參與活動、工作等各種事物的權利，甚至是正常生活。網路上針對多元性別群體或女性的敵意言論層出不窮，隨手就能在社群媒體按讚、發梗圖、開玩笑，讓附和敵意言論的門檻變得相當低廉，且難以抹除，會持續留在網路上堆疊發酵，受攻擊的學生群體因而時時處於戒備不安的狀態，建議教育部啟動適當隔絕機制，並研議將處理流程在校內校外皆入法化。
政大性平會學生委員何傑恩提到，性平法對於性暴力的定義仍沿用刑法「違反意願」的概念，並且在實務運作中仍會對證據要求太嚴苛的刑法證據法則，建議更改「師對生性別事件」中性暴力的定義，使用近年婦女運動倡議的積極同意、或是繞過意願、檢驗有沒有運用權勢的修正強制模式，來取代違反意願，降低學生願意求救的心理門檻，更即時的介入和協助。
清華大學性平會學生代表吳青軒提出，《性別平等教育法》淪為性別事件處理法，性平教育「缺課中」，建議大專校院應廣開性別相關課程，定期舉辦性平教育講座或活動，且要透過修法或以下級法規命令落實教育；國教階段，必須重新設計性別平等教育課程，並實際融入教學實作；學校需堅定立場，成為教師進行性平教育的後盾；此外，性平教育應涵蓋多元面向，包括多元性別教育、情感教育及性教育等。
台大前性平會學生委員余東栩提到，現在的校園性平會缺乏足夠人力與資源，承辦人員難以顧及眾多案件的所有細節面向，甚至有些學校無專責的性平的行政人員，建議各級學校的性平會應該至少有1名具性別、教育、輔導、社工或個管背景的專責人員，且將城鄉的差距納入關注，讓資源正義分配；也希望教育部主導進行更多實證研究，深入現今性平會運作困境，並定期主辦跨校學生組織性別平等議題交流活動。
其它須關注的議題還有性別平等教育需考量各專業領域訓練差異對症下藥；多元性別學生處境仍然艱辛，校園制度環境需要多元友善；課綱教材不符合全面性教育，教師需要支持和培育等等。
張振謙說，學生倡議連線期許藉由本次記者會，與大眾一同反思現行性平法和性別教育制度中的問題，之後也將發起第2波公眾連署，爭取社會大眾支持，今年內將提出《性別平等教育法》學生版本，期盼能為性平教育帶來積極影響。