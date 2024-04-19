《不夠善良的我們》餐廳訂位電話炸裂 業者求：整修中5/15才開幕
台劇《不夠善良的我們》囊括林依晨、許瑋甯、賀軍翔、柯震東四大主角，又有金鐘肯定徐譽庭擔任編導，目前播映到第四集，而第三集中，蔡淑臻和林依晨對戲的「山中餐廳」也引發討論，實際地點曝光其實並非在山上，而是大安區杭州南路上的「樂埔町 Leputing」，且餐廳目前整修中，卻爆出許多粉絲狂撥電話、臉書私訊，希望能訂位，業者回覆：5月15日才會重新開幕、5月16日才會開放訂位。
記者葉盛耀/綜合報導
「樂埔町 Leputing」是座日式老屋，此次暫停營業原因是為了環境修繕，業者說：「因為是木造房舍，防蟲害之外，木質外觀及本體都做了必要的維護工程。而傢俱、菜單、器具等，也都有些許變化。」
也因為《不夠善良的我們》一劇爆紅，餐廳收到了許多搶先預約的要求，「有民眾打電話或私訊臉書，希望能提前訂位。辦事我們已經確認，要到5月15日才會重新開幕，而5月16日才會開始接受訂位。」業者說。
「樂埔町 Leputing」前身為臺北刑務所官舍，是時藝多媒體集團創立的第四家餐廳， 由資歷深厚的主廚蔡昀諺設計菜單，雖然外觀為日式老屋，賣的卻是匯聚台灣在地優質食材做成的西式創作料理，並融入一點日式和風元素，重新整修的餐廳除了有些微的新樣貌，也將推出新一季菜單。之前營運方式主推包場，午餐「6 道式套餐」，每人3,200 元+10%；晚餐及假日為「 10 道式套餐」，每人 5,600 元+10%。而5月重新開幕後的新菜單，則尚在確認中。