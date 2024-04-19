特企／居家保養黑科技！肌膚再生修復　滋養活化不再是難題

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「前導精華」是洗臉後保養程序中的第一步，作用在於先幫肌膚打好底，來幫助後續保養品的吸收，因此前導精華的成分、分子大小及質地非常重要。李欣樺醫師建議民眾可挑選蘊含高濃度的活性成分，可幫助肌膚活化並進行修復作業，且前導精華所富含的營養元素，能延緩老化、穩定肌膚狀況並形成一道保護屏障。此外，前導精華也建議選擇極小分子且輕盈無負擔的質地，這樣才能創造最理想的肌膚吸收環境，使後續保養程序發揮最大的功效。
Exo19全能修復前導安瓶是款含有外泌體的前導安瓶，是市面上少數全能修復型的外泌體保養品，由星醫美學集團專業團隊研發，透過尖端生物科技、專利生化脈衝技術，取得再生新領域「生化脈衝外泌體」，可喚醒肌底活力、賦活新生能量。外泌體是近年再生醫學界，繼臍帶血、幹細胞與生長因子後，最熱門的生技成分之一。幹細胞具有再生、分化的潛力，而其衍生物「外泌體」是細胞外囊泡的一種，是細胞間傳遞與溝通的重要媒介，透過特殊技術，可分離出具有修復再生功能的外泌體！
除了可幫助再生修復的「生化脈衝外泌體」，Exo19全能修復前導安瓶亦含有可補給肌膚營養元素及滋養活化的BIO-Placenta複合修護因子、可提升肌膚豐潤且減少細紋的三重複合黃金級膨潤胜肽，以及具有長效保濕舒緩並可強化肌膚屏障的紅豆多肽，Exo19全能修復前導安瓶猶如居家美容的黑科技，顛覆過往對保養品的想像！
李欣樺醫師親身體驗分享：「我對於Exo19全能修復前導安瓶帶來的修復效果很有感，當我皮膚狀況不穩定、乾燥脫皮或是粉刺變多的時候，使用Exo19後修復的時間相較以往縮短許多！另一個很有感的地方是，我會在保養第一步驟就使用Exo19，像我平常比較著重在保濕與亮白，搭配Exo19使用一段時間後，感覺後續保養品的吸收有變得比之前好、效果也加倍，肌膚比之前更水潤透亮。」