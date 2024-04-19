楊丞琳驚喜「合體Jessica」！私下0偽裝約會 姐妹互動掀熱議
藝人楊丞琳出道多年，在演藝圈也結交了不少朋友，也會透過社群曬出自己跟好友的合照，讓粉絲們看了都羨慕她的好人緣。而最近楊丞琳也在社群上貼出一系列跟少女時代前團員Jessica（鄭秀妍）的合照，並預祝Jessica本週在台北的演唱會順利，讓兩人的粉絲都感到超驚喜。
記者洪生儒／綜合報導
楊丞琳昨（18）日在臉書發文曬出一系列自己與Jessica的合照，並在貼文中表示：「預祝本週Jessica在台北的演唱會一切順利！Happy birthday & good show」從照片中可以看到，兩人為了聚會都畫上精緻的妝容，Jessica眼妝相當細膩，自然的腮紅讓她看起來氣色很好，感覺整個人狀態極佳，而楊丞琳則是畫上低調乾淨利落的淡妝，兩人看起來就像稚嫩的大學生一樣。
此外，楊丞琳跟Jessica合照時，兩人一下擺出並肩的姿勢、一下趴桌賣萌，從互動中可見兩人之間交情要好。其實，楊丞琳與Jessica當初是在參加了音樂主播培訓節目《聲聲如夏花》而變得熟識，楊丞琳也曾在2023年時曬出自己跟Jessica貼臉比YA的合照，並透露「我們常保持聯繫，也會騰出時間約會，而且不是單向的那種」，讓許多粉絲們看了都羨慕她們的姐妹情誼。
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