今日軍武／飛彈襲擊伊朗！以國空軍中東戰力最強　隨時制敵攻擊

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以色列空軍創立於1948年，經歷過多次中東戰爭後，以色列建立起中東實力最強的空軍，周邊國家幾乎都不是對手，在缺乏空戰對手後，以色列空軍自然肩負起對地攻擊任務。以國空軍F-15、F-16和F-35多型戰機非常注重對地攻擊武器的掛載量，以及遠程精確對地攻擊能力的發揮。
為了擔心伊拉克發展核武。1981年6月7日，以色列空軍發起「巴比倫行動」，派出8架F-16戰機、6架F-15A戰機襲擊奧斯拉克（Osirak）核反應爐。1991年波斯灣戰爭期間，以色列空軍機師時常在飛機座艙內待命，隨時準備起飛對伊拉克進行報復性打擊。美方為了避免以色列加入戰爭使情勢惡化，在以色列部署愛國者防空飛彈因應伊拉克飛毛腿飛彈襲擊。
以色列空軍現有F-16C/D型戰機200多架、F-15系列戰機50多架、訂購F-35I戰機76架，半數已交機。2018年5月，以色列派出一架F-35I匿蹤戰機空襲敘利亞境內目標，以報復伊朗部隊向戈蘭高地發射火箭，這也是F-35戰機全球首次用於實戰。
西方長期禁運 伊朗空軍妥善率低
1970年代，伊朗與美國關係良好，向美國採購F-4、F-5、F-14等戰機，以及AH-1J攻擊直升機，都是當時最先進的武器裝備。但伊朗1979年宗教革命爆發，親美巴勒維政權遭推翻，兩國斷交後，美國終止對伊朗武器後續維護，並實施經濟制裁，伊朗僅能透過黑市與仿製獲得維護所需零配件，加上1980年代兩伊戰爭的消耗，外界對伊朗空軍戰機的妥善率普遍不看好。
伊朗是美製F-14A戰機的唯一外銷國，這款戰機曾是伊朗空軍性能最好戰機，一共採購79架，在兩伊戰爭中擊落超過160架伊拉克戰機，伊朗甚至利用機上AN/AWG-9長程雷達系統強大偵測能力，用作預警機。不過，由於美國禁運導致難以取得原廠零附件、兩伊戰爭戰損消耗等因素，伊朗空軍現役F-14A戰機只剩20架左右。
伊朗軍方曾表態購買俄羅斯Su-35取代F-14，但由於俄羅斯2014年併吞克里米亞引發西方制裁，在2022年入侵烏克蘭擴大制裁，導致Su-35生產進度受影響。伊朗則是希望透過輸出無人機，換取俄國出售Su-35。冷戰結束之後，伊朗雖從俄羅斯購入23架Su-24攻擊機、36架MiG-29戰機，但與以色列空軍相比，戰力仍相差極大。
雖然以色列擁有強大空軍，但仍對直接與伊朗開戰有所顧忌。根據國際戰略研究所（IISS）2023年報告，伊朗武裝部隊和革命衛隊合計，伊朗軍現役人員至少58萬人、訓練有素的預備役20萬人，加上黎巴嫩真主黨、葉門青年運動、敘利亞民兵組織、巴勒斯坦哈瑪斯都獲得伊朗支助，向這些非國家組織提供無人機與彈道飛彈，以國都儘量避免直接對伊朗發動軍事攻擊，以免遭到更大規模襲擊。