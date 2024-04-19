峮峮首爾過34歲生日！驚喜合體韓籍隊友邊荷律　甜喊：烤豬肉之約

泫雅高調放閃！認和龍俊亨約會不躲藏　傻問：怎麼戀愛都被抓包

▲泫雅和龍俊亨愛得高調，約會都沒有在躲藏，還搞笑問：「為何我戀愛老是會被抓包？」（圖／翻攝自泫雅、龍俊亨IG）
▲泫雅和龍俊亨愛得高調，約會都沒有在躲藏，還搞笑問：「為何我戀愛老是會被抓包？」（圖／翻攝自泫雅、龍俊亨IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

南韓女星泫雅擁有豔麗外貌、火辣身材，被封為「性感小野馬」，個性直率的她談戀愛一向藏不住，先前也大方認愛新歡龍俊亨，引來外界批評聲浪。日前泫雅上好友趙賢雅網路節目，也忍不住自嘲：「為何我戀愛老是會被抓包？」自覺確實帶給公司困擾，「確實會感到抱歉，但是謝謝！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲泫雅放上牽手男性的背影照，並大方標註龍俊亨帳號，疑似宣布交往。（圖／泫雅IG）
▲泫雅放上牽手男性的背影照，並大方標註龍俊亨帳號，宣布兩人熱戀中。（圖／翻攝自泫雅IG）
泫雅去年（2023）底無預警發文認愛龍俊亨，透露多年好友昇華成戀人，近來她也在網路節目上提及男友，被問到約會都去哪裡，她也坦率直言：「我不在意別人的眼光。」透露自己有次和龍俊亨到首爾熱門的景點逛逛，路上的民眾一見到他們，立刻像海浪般散開，反而是大家在躲他們。

▲
▲泫雅愛得高調，坦言自己不在乎外界的眼光。（圖／翻攝自《趙賢雅的星期四夜晚》YouTube）
民眾的反應讓泫雅和龍俊亨哭笑不得，但因為人實在太多了，所以他們沒待多久就離開，泫雅也透露自己會大方認愛的原因，「起初確實會追逐迎合別人的視線，但如果一直在在意別人的視線，我的幸福在某瞬間就消失了」，因此現在她只想在乎自己的真實想法，不想顧慮太多。

▲
▲泫雅無奈問趙賢雅：「為何我戀愛老是會被抓包？」（圖／翻攝自《趙賢雅的星期四夜晚》YouTube）
對於自己談戀愛老是被發現，泫雅也無奈問趙賢雅：「為何我戀愛老是會被抓包？」她忍不住大笑坦言，公司確實有反應過「有點辛苦」，讓全場都忍不住笑出來，但她也調皮向公司喊話：「確實會感到抱歉，但是謝謝！」

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

泫雅與新男友在泰國約會！遭粉絲直擊　10秒牽手影片曝光

泫雅跟龍俊亨交往「2AM趙權因此跟女生決裂」　他反駁：我們很親

泫雅、龍俊亨甜蜜遊LA公開打情罵俏　Trouble Maker是男友取名的

快訊／龍俊亨霸氣認愛泫雅　「我們感受彼此的能量、好好交往」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞