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7-11、全聯60元便當藏「1問題」！眾人吃過全發現：買到根本賺翻

▲農業部去年與全聯、家樂福合作推出60元的幸福餐盒，今年則又與7-11以及全家合作推出超商版幸福餐盒，引起話題。（圖／7-11提供）
▲農業部去年與全聯、家樂福合作推出60元的幸福餐盒，今年則又與7-11以及全家合作推出超商版幸福餐盒，引起話題。（圖／7-11提供）

記者張嘉哲/綜合報導

農業部去年與全聯、家樂福合作推出60元的幸福餐盒，廣受民眾好評，簡單的配菜加上主菜的便當才賣60元！成為小資族福音，今年60元便當版圖擴大，農業部又跟7-11以及全家也合作，推出超商版的60元幸福餐盒，日前已經上架開賣，又掀起討論。然而，就有網友在試吃完之後，心中出現了「一個矛盾問題」，讓不少人共鳴爆發直呼：「難怪各家60元那麼難買，因為買到就賺翻了」。

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近日有不少網友開箱試吃全聯、全家以及7-11的「60元幸福餐盒」，有人單純點評口感以及菜色，PTT也有人認真的拿出磅秤來秤重量以及雞肉的克數是多少，結果秤出來60元便當的雞胸肉重量竟然高達163.9克，各種開箱文都讓不少人直呼「全聯的已經買不到，連超商也是一下就搶光」、「都只在網路上看到人家試吃文，自己連盒子都沒看到過.....」、「每次下班都沒買不到了，真的想吃看看」。

▲網友開箱7-11「60元幸福餐盒」，結果用磅秤秤出雞胸肉的重量高達163克。（圖/PTT@saur176）
▲網友開箱7-11「60元幸福餐盒」，結果用磅秤秤出雞胸肉的重量高達163.9克。（圖/PTT@saur176）
然而有更多吃過的人則提到「我是吃完超商的之後有一個疑問，肉這麼大塊加上配菜還有飯只要60元，但超商雞胸肉一塊就賣59元，這落差也太大」、「這個幸福餐盒令人驚訝的是，60元的肉比59元的即食雞胸肉還要大塊」、「吃過全聯的13香雞胸肉幸福餐盒真的會上癮，再也沒買過超商雞胸肉了，59元又吃不飽」、「超商雞胸肉59元到底怎麼賣的....吃完60元的幸福餐盒之後真的超問號」。

超商雞胸肉一塊就要59元！「幸福餐盒」60元有菜有飯眾人不解

然而如果平常有在健身的民眾，一定常常在訓練之後，會到超商去買即食雞胸肉來吃，但自從60元的幸福餐盒問世之後，像是全聯的「十三香雞胸肉便當」還是7-11的「蒜香雞胸肉便當」等，其主菜雞胸肉口感以及厚度、大塊程度完全不會輸給市售59元的即食雞胸肉，因此讓大批人相當不解。

▲全聯60元幸福餐盒開箱，13香雞胸肉版本肉大塊厚實，且口感不柴，比起超商賣單雞胸肉就要59元，全聯60元便當有配菜有飯，實在太佛心！（圖/記者張嘉哲攝）
▲全聯60元幸福餐盒開箱，十三香雞胸肉版本肉大塊厚實，且口感不柴，比起超商賣單雞胸肉就要59元，全聯60元便當有配菜有飯且肉更大塊，實在太佛心！（圖/記者張嘉哲攝）
《NOWnews》目前幸福餐盒僅吃過全聯的「十三香雞胸肉」口味，以60元的價位來看，十三香雞胸肉本體大塊厚實，且口感不柴，比起超商單賣雞胸肉就要59來說，幸福餐盒多1元就有配菜跟白飯，直接能飽餐一頓，對健身族來說也不僅適合填飽肚子，又能顧荷包，如果能買到可以說是非常賺。59元即食雞胸肉好處就是「口味眾多」，而通路販售的幸福餐盒內的雞胸肉口味單一，比較容易吃膩，但口味兩者是不相上下的。

各大通路雞胸肉一塊59元起！內行推薦這裡買最便宜

然而因為60元便當每天也是限量供應，而許多上班族也是因為卡到上班時間其實也常常買不到，因此還是只好買各大通路的雞胸肉，不少愛吃雞胸肉的人也是非常的苦惱「哪裡買雞胸肉才會最便宜」？就有內行人解答「只要上網購買的話，價格都會比市面上低，數量一大可以壓低價格，非常適合跟朋友一起團購，冰在冷凍庫慢慢吃」。

▲60元幸福餐盒買不到、超商即食雞胸肉又太貴時，民眾可以到網購平台購買，一次買齊想吃的量，就可以壓低不少價格，最高單片就能跟通路差到19元之多。（圖/蝦皮官網）
▲60元幸福餐盒買不到、超商即食雞胸肉又太貴時，民眾可以到網購平台購買，一次買齊想吃的量，就可以壓低不少價格，最高單片就能跟通路差到19元之多。（圖/蝦皮官網）
《NOWnews》記者曾經這裡也推薦兩家覺得還不錯且價格實惠的店家給民眾參考，分別是「老饕廚房」以及「野人舒食」兩間，以超商來說，100克的即食雞胸肉是59元起價，而「老饕廚房」只要購買到80片以上，一片變成40元，保存期限一年，單片就省下19元，80片相差1520元，非常划算；而「野人舒食」則是單片售價48元，如果搭配不同組合，一片也可以壓低至44元，也是比超商更便宜，兩家調味都不錯，如果平常有在吃雞胸肉的民眾都能參考，在網購蝦皮平台就能搜尋的到！

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