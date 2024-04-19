7-11、全聯60元便當藏「1問題」！眾人吃過全發現：買到根本賺翻

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然而有更多吃過的人則提到「我是吃完超商的之後有一個疑問，肉這麼大塊加上配菜還有飯只要60元，但超商雞胸肉一塊就賣59元，這落差也太大」、「這個幸福餐盒令人驚訝的是，60元的肉比59元的即食雞胸肉還要大塊」、「吃過全聯的13香雞胸肉幸福餐盒真的會上癮，再也沒買過超商雞胸肉了，59元又吃不飽」、「超商雞胸肉59元到底怎麼賣的....吃完60元的幸福餐盒之後真的超問號」。
超商雞胸肉一塊就要59元！「幸福餐盒」60元有菜有飯眾人不解
然而如果平常有在健身的民眾，一定常常在訓練之後，會到超商去買即食雞胸肉來吃，但自從60元的幸福餐盒問世之後，像是全聯的「十三香雞胸肉便當」還是7-11的「蒜香雞胸肉便當」等，其主菜雞胸肉口感以及厚度、大塊程度完全不會輸給市售59元的即食雞胸肉，因此讓大批人相當不解。
《NOWnews》目前幸福餐盒僅吃過全聯的「十三香雞胸肉」口味，以60元的價位來看，十三香雞胸肉本體大塊厚實，且口感不柴，比起超商單賣雞胸肉就要59來說，幸福餐盒多1元就有配菜跟白飯，直接能飽餐一頓，對健身族來說也不僅適合填飽肚子，又能顧荷包，如果能買到可以說是非常賺。59元即食雞胸肉好處就是「口味眾多」，而通路販售的幸福餐盒內的雞胸肉口味單一，比較容易吃膩，但口味兩者是不相上下的。
各大通路雞胸肉一塊59元起！內行推薦這裡買最便宜
然而因為60元便當每天也是限量供應，而許多上班族也是因為卡到上班時間其實也常常買不到，因此還是只好買各大通路的雞胸肉，不少愛吃雞胸肉的人也是非常的苦惱「哪裡買雞胸肉才會最便宜」？就有內行人解答「只要上網購買的話，價格都會比市面上低，數量一大可以壓低價格，非常適合跟朋友一起團購，冰在冷凍庫慢慢吃」。
《NOWnews》記者曾經這裡也推薦兩家覺得還不錯且價格實惠的店家給民眾參考，分別是「老饕廚房」以及「野人舒食」兩間，以超商來說，100克的即食雞胸肉是59元起價，而「老饕廚房」只要購買到80片以上，一片變成40元，保存期限一年，單片就省下19元，80片相差1520元，非常划算；而「野人舒食」則是單片售價48元，如果搭配不同組合，一片也可以壓低至44元，也是比超商更便宜，兩家調味都不錯，如果平常有在吃雞胸肉的民眾都能參考，在網購蝦皮平台就能搜尋的到！