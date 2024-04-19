以色列反擊伊朗！金價漲破2400美元又拉回　專家點出原因

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在以色列反擊消息傳出後，國際黃金現貨價格再度飆漲，從2373美元飆漲至升2417美元。之後，伊朗當地媒體報導，位於中部伊斯法罕(Isfahan)省的核子設施「完全安全」，且以色列報復暫時沒有進一步擴大，金價未再進一步走高。
雖然國際金價未再創新高價，但由於新台幣兌美元走貶近2角，台灣銀樓飾金賣出價掛出每錢新台幣9740元的歷史高價，只是隨著金價又拉回至2400美元，目前回到2380美元附近，銀樓飾金牌告價下午也進行調整。
只是，對於國際金價漲到2417美元又拉回，外匯專家李其展今日受訪時表示，因為市場預期各國又會開始勸說協商，就看伊朗會不會還擊，若伊朗反擊，中東緊張局勢可能再擴大，金價就可能再飆漲，因為前一波金價衝高後拉回修正，也是在觀望以色列會不會回擊，觀望協商勸說結果。
由於今日金價並未再創新高，顯然不是多頭在表態，李其展認為，金價仍維持震盪偏強格局，由於沒過前波高點2430美元附近，此時追高風險較大，尤其技術面還沒表態，若要話題面推升金價，就要看伊朗會不會還擊。不過，他認為，若只靠戰爭推高金價，基礎比較不穩固，最好是技術面一直衝，金價才會往上走，也就是說，在沒戰爭之下，金價持續創新高，或是戰爭開打後，金價再飆新高沒再拉回，這樣會比較好。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。