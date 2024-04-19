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以色列反擊伊朗！金價漲破2400美元又拉回　專家點出原因

▲中東緊張局勢再升高，以色列發射飛彈反擊，金價一度再衝上2417美元，但現在又拉回至2380美元附近，專家認為，主要市場觀望伊朗是否會反擊，金價才可能再進一步走揚。（圖／記者顏真真攝）
▲中東緊張局勢再升高，以色列發射飛彈反擊，金價一度再衝上2417美元，但現在又拉回至2380美元附近，專家認為，主要市場觀望伊朗是否會反擊，金價才可能再進一步走揚。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

美國廣播公司新聞網（ABC News）引述美方官員報導，以色列發射飛彈擊中伊朗目標，消息傳出，國際黃金現貨價格飆漲至每盎司2417美元，即便未破新高，在新台幣兌美元也重貶快2角之下，國內銀樓飾金賣出價每錢掛出新台幣9740元的新高價。不過，很快國際金價又跌落2400美元以下，目前在2380美元附近震盪。外匯專家李其展今（19）日接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，金價會不會再衝高，就看伊朗會不會回擊，現在各國可能又開始協商勸說。

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伊朗13日發射300多枚飛彈、自殺無人機打擊以色列境內目標，報復以色列4月初空襲敘利亞首都大馬士革的伊朗外交機構並炸死伊朗革命衛隊將領，即便這次攻擊遭以色列幾乎全攔截，可是美國廣播公司新聞網引述美方官員報導，以色列19日發射飛彈反擊，且擊中伊朗所在地目標。

在以色列反擊消息傳出後，國際黃金現貨價格再度飆漲，從2373美元飆漲至升2417美元。之後，伊朗當地媒體報導，位於中部伊斯法罕(Isfahan)省的核子設施「完全安全」，且以色列報復暫時沒有進一步擴大，金價未再進一步走高。

雖然國際金價未再創新高價，但由於新台幣兌美元走貶近2角，台灣銀樓飾金賣出價掛出每錢新台幣9740元的歷史高價，只是隨著金價又拉回至2400美元，目前回到2380美元附近，銀樓飾金牌告價下午也進行調整。

只是，對於國際金價漲到2417美元又拉回，外匯專家李其展今日受訪時表示，因為市場預期各國又會開始勸說協商，就看伊朗會不會還擊，若伊朗反擊，中東緊張局勢可能再擴大，金價就可能再飆漲，因為前一波金價衝高後拉回修正，也是在觀望以色列會不會回擊，觀望協商勸說結果。

由於今日金價並未再創新高，顯然不是多頭在表態，李其展認為，金價仍維持震盪偏強格局，由於沒過前波高點2430美元附近，此時追高風險較大，尤其技術面還沒表態，若要話題面推升金價，就要看伊朗會不會還擊。不過，他認為，若只靠戰爭推高金價，基礎比較不穩固，最好是技術面一直衝，金價才會往上走，也就是說，在沒戰爭之下，金價持續創新高，或是戰爭開打後，金價再飆新高沒再拉回，這樣會比較好。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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