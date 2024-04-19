新內閣20人平均破61歲、女性4人 網諷「千歲團」4年後領老人年金
準行政院長卓榮泰今（19）日公布第四波內閣新人事，包括準行政院正副院長卓榮泰、鄭麗君，以及準行政院秘書長龔明鑫在內，共有20位。資深媒體人黃揚明統計，目前公布20位準閣員中，共16男、4女，平均年齡61.25歲。不少網友批評，「看到平均年齡跟性別比就笑了」、「剛好，四年後，領老人年金」、「將近千歲團」。
記者陳宜加／台北報導
卓榮泰公布的4波新內閣人事名單中，包括前文化部長鄭麗君出任行政院副院長、國發會主委龔明鑫出任行政院秘書長、前台中市議員陳世凱擔任行政院發言人。行政院秘書長李孟諺出任交通部長、前立委劉世芳掌內政部、作家小野（李遠）出任文化部長，法務部長則由台北地檢署檢察長鄭銘謙升任，教育部長則為中山大學校長鄭英耀。
另外，崇越集團董事長郭智輝任經濟部長、研院資訊創新科技研究中心主任黃彥男任數發部長、資誠創新諮詢公司前董事長劉鏡清任國發會主委、南台科技大學校長吳誠文任國科會主委、政大保險系教授彭金隆任金管會主委、宜蘭縣前代理縣長陳金德任工程會主委。今天則公布準衛福部長邱泰源、準環境部長彭啟明、準勞動部長何佩珊、準客委會主委古秀妃、準原民會主委曾智勇，共計20人。
黃揚明今天在在新人事公布後，在臉書發文表示，目前公布20位準閣員，16男、4女，平均年齡61.25歲，引發網友議論。有人表示，「看到平均年齡跟性別比就笑了，簡單一句老話，騙完票就不用再裝了。」「都不認識！平均61歲？剛好，4年後，領老人年金！」「平均年齡61.25歲，如何行動如何創新？」「將近千歲團」、「老綠男，才貌雙全一表人才」。