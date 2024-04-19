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新內閣20人平均破61歲、女性4人　網諷「千歲團」4年後領老人年金

▲準閣揆卓榮泰今公布原住民委員會主委由原民文化發展中心主任曾智勇出任。（圖／資料照片）
▲準閣揆卓榮泰今公布原住民委員會主委由原民文化發展中心主任曾智勇出任。（圖／資料照片）

記者陳宜加／台北報導

準行政院長卓榮泰今（19）日公布第四波內閣新人事，包括準行政院正副院長卓榮泰、鄭麗君，以及準行政院秘書長龔明鑫在內，共有20位。資深媒體人黃揚明統計，目前公布20位準閣員中，共16男、4女，平均年齡61.25歲。不少網友批評，「看到平均年齡跟性別比就笑了」、「剛好，四年後，領老人年金」、「將近千歲團」。

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卓榮泰公布的4波新內閣人事名單中，包括前文化部長鄭麗君出任行政院副院長、國發會主委龔明鑫出任行政院秘書長、前台中市議員陳世凱擔任行政院發言人。行政院秘書長李孟諺出任交通部長、前立委劉世芳掌內政部、作家小野（李遠）出任文化部長，法務部長則由台北地檢署檢察長鄭銘謙升任，教育部長則為中山大學校長鄭英耀。

另外，崇越集團董事長郭智輝任經濟部長、研院資訊創新科技研究中心主任黃彥男任數發部長、資誠創新諮詢公司前董事長劉鏡清任國發會主委、南台科技大學校長吳誠文任國科會主委、政大保險系教授彭金隆任金管會主委、宜蘭縣前代理縣長陳金德任工程會主委。今天則公布準衛福部長邱泰源、準環境部長彭啟明、準勞動部長何佩珊、準客委會主委古秀妃、準原民會主委曾智勇，共計20人。

黃揚明今天在在新人事公布後，在臉書發文表示，目前公布20位準閣員，16男、4女，平均年齡61.25歲，引發網友議論。有人表示，「看到平均年齡跟性別比就笑了，簡單一句老話，騙完票就不用再裝了。」「都不認識！平均61歲？剛好，4年後，領老人年金！」「平均年齡61.25歲，如何行動如何創新？」「將近千歲團」、「老綠男，才貌雙全一表人才」。

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