氣爆瞬間曝！高雄男引爆瓦斯害死老翁 將究責殺人、公共危險等罪
高雄市三民區19日凌晨發生恐怖氣爆案，造成1死7傷。一名獨居的邱姓男子不明原因引爆瓦斯鋼瓶後，有民眾遭爆裂的玻璃碎片波及外，起火點隔壁棟75歲的顏姓老翁，因早睡導致逃生不及，當場命喪火海，邱男目前因嚴重燒燙傷還在急救中，依然難逃咎責，警方目前已依公共危險、殺人、毀損等罪嫌報請檢方指揮針偵辦，將近一步釐清邱男動機。稍早，氣爆瞬間也曝光，強烈火光劃破夜晚漆黑的巷弄內，事發前還有數輛機車騎過去，所幸未遭到波及。
記者孫唯容／綜合報導
高雄市消防局表示，今天凌晨0時獲報有氣爆事件，立即出動26車、68人前往灌救，火勢相當猛烈，延燒到周邊住戶，更有數戶民宅門窗被震飛，現場滿地碎玻璃。在現場人員奮力搶救下，火勢很快在20分鐘後控制住，清理火場後發現75歲的顏姓老翁倒臥屋內燒成焦屍，共3戶民宅受損，整起事故釀成1死7傷。
現場一度傳出顏翁妻子失聯，後續查出顏妻日前就北上參加同學會，夜宿南投埔里因此逃過死劫，顏妻接獲噩耗後，今早飛奔返家，驚見大火焚燒後的家園，慘成廢墟，她與兒子雙手合十目睹丈夫遺體從家中移出瞬間，當場泣不成聲。
根據警方調查，起火點位於8號透天厝騎樓的瓦斯桶，其屋主為49歲邱姓男子，平時情緒不穩且有酗酒行為，與鄰居鮮少往來，氣爆當下被發現在後巷中昏迷，全身90%燒燙傷，目前仍與死神拔河中。
稍早，氣爆瞬間曝光，強烈火光劃破夜晚漆黑的巷弄內，熊熊烈火燃起，事發前還有數輛機車騎過去，所幸未遭到波及。警方將持續調閱監視器，並與消防局火調科進一步釐清案情，全案將依公共危險、殺人、毀損等罪嫌，報請高雄地檢署偵辦。