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國際扶輪3522地區支持公益！青少年高爾夫反毒邀請賽盛大舉行

▲「2023-2024年度同領天際扶輪公益反毒高爾夫邀請賽」4月19日在東華球場盛大舉行。（圖／品牌提供）
▲「2023-2024年度同領天際扶輪公益反毒高爾夫邀請賽」4月19日在東華球場盛大舉行。（圖／品牌提供）

本報訊

為提升青少年的社會責任感與健康生活方式，國際扶輪3522地區今年推出全新公益活動「2023-2024年度同領天際扶輪公益反毒高爾夫邀請賽」，活動結合了高爾夫運動與反毒議題，希望培養青少年的社會參與意識，同時遠離毒品與其他不良習慣。

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▲為提升青少年的社會責任感與健康生活方式，國際扶輪3522地區今年推出全新公益活動。（圖／品牌提供）
▲為提升青少年的社會責任感與健康生活方式，國際扶輪3522地區今年推出全新公益活動。（圖／品牌提供）
「2023-2024年度同領天際扶輪公益反毒高爾夫邀請賽」4月19日在東華球場盛大舉行，主辦單位邀請了14至20歲的青少年參賽，吸引全國各地的優秀青年與會，此次邀請賽不僅為青年提供了展示自己才華的舞台，更讓大家有機會親身參與反毒運動，與此同時，他們也將成為扶輪公益大使，一起加入推廣扶輪理念的行列，為社會盡一份心力。

本次公益邀請賽主辦單位同領及天際扶輪社將全額贊助擊球費，同時針對成績優異的選手頒發營養金與扶輪公益大使證書，以表彰他們在公益活動中的積極參與和貢獻。

國際扶輪為非政治與非宗教的國際組織，旨在透過提供人道主義服務來促進世界各地的和平與和諧。台灣目前超過3萬5000名扶輪社友致力於各領域的公益服務，透過此次活動，國際扶輪3522地區希望能夠促進青少年對社會問題的積極參與，為創造更美好的未來做出貢獻。

▲此次邀請賽不僅為青年提供了展示自己才華的舞台，更讓大家有機會親身參與反毒運動。（圖／品牌提供）
▲此次邀請賽不僅為青年提供了展示自己才華的舞台，更讓大家有機會親身參與反毒運動。（圖／品牌提供）
【關於國際扶輪Rotary International 】

國際扶輪Rotary International 是一個國際服務性組織，由分佈在168個國家和地區的超過35,000個扶輪社組成。全球超過120萬個會員。 扶輪的宗旨是透過匯集各領域的領導人才，提供人道主義服務，促進世界各地的善意與和平。

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