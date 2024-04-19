宇多田光8月來台開唱！20萬人搶破頭 主辦單位公布中籤機率
日本歌后宇多田光日前宣布8月10日、11日將來台灣小巨蛋開唱，這也是她出道25年首次登台舉辦演唱會，主辦單位超級圓頂首度執行抽票和實名制購票，雙制度就是為了抵制黃牛。今（19）日主辦單位公布首波抽籤結果，「有近20萬名的歌迷朋友登記抽選參與，這也代表著幾乎每10位朋友當中，只有1位能夠抽到購票資格。」
記者薛羽彤／綜合報導
宇多田光演唱會的主辦單位超級圓頂今日在臉書發文透露，宇多田光「HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024」的演唱會抽選結果將由簡訊及郵件陸續通知，「為確保訊息沒有遺漏，待系統全部通知完畢，我們會再度公告，請大家登入會員帳戶頁面確認結果。」
超級圓頂表示這次首度嘗試實名制加抽選制售票，「有近20萬名的歌迷朋友登記抽選參與，這也代表著幾乎每10位朋友當中只有1位能夠抽到購票資格。」超級圓頂呼籲沒抽中的歌迷也別氣餒，「後續除了復活抽選以及4/28一般販售之外，如果有其他清票或者視線不良區開放，我們也會再統一研議票券釋出方式，讓更多歌迷朋友有機會一起參與這場演唱會。」並提醒抽中的朋友要記得付款，以免喪失機會。
宇多田光將於8月10日、11日一連2天在台北小巨蛋舉辦演唱會，票價分為6500元、5200元、3800元、800元、身心障礙優惠席400元，全場採實名制加抽選制2種方式購票，4月15日至17日登記抽票、4月28日中午12點一般販售，皆在「Ticket Plus遠大售票系統」啟售。
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