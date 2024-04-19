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旅日神卡盤點！日本旅遊「這3張信用卡」必帶　無腦刷爽領10%回饋

▲疫情解封後出國旅遊成為假期首選活動，其中又以日本最為熱門，《NOWnews今日新聞》就整理出3張旅日神卡，最高甚至可享10%回饋。（示意圖／取自Pixabay）
▲疫情解封後出國旅遊成為假期首選活動，其中又以日本最為熱門，《NOWnews今日新聞》就整理出3張旅日神卡，最高甚至可享10%回饋。（示意圖／取自Pixabay）

記者賴禹妡／綜合報導

疫情解封後出國旅遊成為假期首選活動，其中又以日本最為熱門，不少台灣人飛往日本賞櫻、享受美食。不過，日本消費到底該使用哪張信用卡呢？《NOWnews今日新聞》就整理出3張旅日神卡，最高甚至可享10%回饋，讓讀者無腦刷都放心！

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【旅日必備神卡】
1.「台北富邦 J卡／JU卡／J Cash櫻花卡」
日韓旅遊刷J卡最高享10%回饋（日韓3%無上限＋當地消費加碼3%＋精選通路加碼4%）；在2024年6月30日以前，新戶過線上通路申辦J Cash櫻花卡，且核卡後30日刷卡購買國際航線機票或支付國外旅遊團費，金額累積1萬元即可享免費機場接機或送機接送一趟，且無名額燙次限制。
※日本地區一般消費享3%
※國內與其他海外地區一般消費享1%
※新戶首刷禮最高享700元

▲ J卡突破40萬卡 帶動北富銀躍升前五大發卡行。（圖：台北富邦銀行提供）
▲日韓旅遊刷台北富邦J卡，最高享10%回饋。（圖／台北富邦銀行提供）
2.「永豐銀行 現金回饋JCB卡」
日本地區一般消費享5%回饋（含加碼3%），新戶在6月30日前申辦，享核卡後6個月內日本消費再加碼1%回饋無上限，等於最高可享6%回饋。
※國外一般消費享2%回饋；國內一般消費享1%回饋（含保費）
※申請電子或行動帳單且取消實體帳單享免年費

▲（圖／取自官網）
▲持永豐銀行現金回饋JCB卡，在日本地區一般消費享5%回饋。（圖／取自官網）
3.「聯邦銀行 吉鶴卡」
日幣消費3%回饋無上限，綁定Apple Pay於日本國內商店感應交易，再加碼1.5%回饋（月上限1000元），等於最高可享4.5%回饋，且還可直接感應支付當地的QUICPay。
※國內消費1.5%回饋無上限
※保費、國外消費1%回饋無上限
※國內指定日系名店加碼享4%回饋
日系名店包含：DAISO大創百貨、Standard Products、THREEPPY、日藥本舖、松本清、Tomod’s特美事、 HANDS 台隆手創館、札幌藥妝、TSUTAYA BOOKSTORE、大葉高島屋、UNIQLO、GU、宜得利家居、DON DON DONKI

▲（圖／取自官網）
▲聯邦銀行吉鶴卡日幣消費3%回饋無上限，綁定Apple Pay再加碼1.5%回饋。（圖／取自官網）

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