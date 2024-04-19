峮峮首爾過34歲生日！驚喜合體韓籍隊友邊荷律　甜喊：烤豬肉之約

葉舒華奔紐西蘭錄影被抓包！陳柏霖證實「很好玩」親揭女神面貌　

▲陳柏霖日前被拍到與葉舒華一同在紐西蘭錄製節目，他也證實此事，並大讚女神私下非常厲害，「她那集很好玩。」（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲陳柏霖日前被拍到與葉舒華一同在紐西蘭錄製節目，他也證實此事，並大讚女神私下非常厲害，「她那集很好玩。」（圖／記者詹鎰睿攝影）

記者詹鎰睿／綜合報導

男星陳柏霖今（19）日下午現身台北信義街頭，出席 《極島森林2》世界地球日記者會活動。談到新節目《出去一下What a trip》在今年2月被發現邀請到拍到女團(G)I-DLE的成員葉舒華參與錄製，為此，陳柏霖語帶保留，直呼「WOW！」來形容女神私下面貌。

我是廣告 請繼續往下閱讀
被問及《極島森林2》之中，最想和誰再次合作？陳柏霖直接點名「國民姐夫」具俊曄，不僅最懷念與對方的相處，還想和具俊曄學習道地的韓文與韓式料理。談到近期飛奔紐西蘭錄製的新節目《出去一下What a trip》，陳柏霖相當興奮，包含許光漢、葉舒華、新田真劍佑等多位大咖都是座上來賓，引發熱議。

▲陳柏霖。（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲陳柏霖帶著愛犬「Afuri」亮相，還笑說在紐西蘭太久沒回家，Afuri還因此鬧脾氣，變得不太愛理他。（圖／記者詹鎰睿攝影）
為此，陳柏霖相當神祕，一直要大家鎖定節目，談到葉舒華，他不斷稱讚「她很棒，非常棒，你們之後看（節目）就知道，很屌，她有很多很厲害的，真的讓我WOW，那一集很好玩。」至於許光漢，陳柏霖則非常感謝對方，明明很忙還是一口氣答應邀約。

不過陳柏霖也透露，其實還想邀請好友，例如張鈞甯、陳意涵，但因為檔期的關係一直湊不到時間，希望節目第2季有機會合作。由於接下來還有電影《鬼才之道》要宣傳，陳柏霖忙到不行，透露一直很想找時間到海島國家放鬆散心。

▲(G)I-DLE台灣籍成員舒華，曬出在九份老街的素顏美照與大家報平安，歌迷們通通暈船，直呼：「根本是觀光大使！」（圖／葉舒華IG）
▲(G)I-DLE的台灣成員舒華，今年2月現蹤紐西蘭錄綜藝節目，造成歌迷轟動。（圖／葉舒華IG）
但被問到旗下藝人百白（白靜宜），日前爆出在片場耍大牌，還對好友林鶴軒（大鶴）以及其他劇組人員擺出學姐姿態，指指點點等行為引發爭議。對此，老闆陳柏霖微笑撇清，「沒有啦！那是誤會，沒事啦！大家都很好。」並透露接下來還會有電影宣傳，希望媒體可以問問看本人。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道

(G)I-DLE舒華才爆身體不適！驚喜現身紐西蘭　同框陳柏霖錄新台綜

陳柏霖在家開心DIY！自爆「早餐都做2份」幸福真相全曝光

陳柏霖《還錢》霸氣狂吻蔡思韵！自爆私下帶妹必做「浪漫二部曲」

陳柏霖、蔡凡熙、林哲熹寵粉陪看電影！親曝晚上情人節這樣過

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生