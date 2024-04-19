葉舒華奔紐西蘭錄影被抓包！陳柏霖證實「很好玩」親揭女神面貌
男星陳柏霖今（19）日下午現身台北信義街頭，出席 《極島森林2》世界地球日記者會活動。談到新節目《出去一下What a trip》在今年2月被發現邀請到拍到女團(G)I-DLE的成員葉舒華參與錄製，為此，陳柏霖語帶保留，直呼「WOW！」來形容女神私下面貌。
記者詹鎰睿／綜合報導
被問及《極島森林2》之中，最想和誰再次合作？陳柏霖直接點名「國民姐夫」具俊曄，不僅最懷念與對方的相處，還想和具俊曄學習道地的韓文與韓式料理。談到近期飛奔紐西蘭錄製的新節目《出去一下What a trip》，陳柏霖相當興奮，包含許光漢、葉舒華、新田真劍佑等多位大咖都是座上來賓，引發熱議。
為此，陳柏霖相當神祕，一直要大家鎖定節目，談到葉舒華，他不斷稱讚「她很棒，非常棒，你們之後看（節目）就知道，很屌，她有很多很厲害的，真的讓我WOW，那一集很好玩。」至於許光漢，陳柏霖則非常感謝對方，明明很忙還是一口氣答應邀約。
不過陳柏霖也透露，其實還想邀請好友，例如張鈞甯、陳意涵，但因為檔期的關係一直湊不到時間，希望節目第2季有機會合作。由於接下來還有電影《鬼才之道》要宣傳，陳柏霖忙到不行，透露一直很想找時間到海島國家放鬆散心。
但被問到旗下藝人百白（白靜宜），日前爆出在片場耍大牌，還對好友林鶴軒（大鶴）以及其他劇組人員擺出學姐姿態，指指點點等行為引發爭議。對此，老闆陳柏霖微笑撇清，「沒有啦！那是誤會，沒事啦！大家都很好。」並透露接下來還會有電影宣傳，希望媒體可以問問看本人。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道