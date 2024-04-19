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謝金燕《浪姐5》初舞台唱什麼？官方洩「6關鍵字」粉絲瘋猜1金曲

▲謝金燕《浪姐5》初舞台唱什麼歌引發觀眾好奇，官方洩「6關鍵字」眾人瘋猜1金曲。（圖／謝金燕IG）
▲謝金燕《浪姐5》初舞台唱什麼歌引發觀眾好奇，官方洩「6關鍵字」眾人瘋猜1金曲。（圖／謝金燕IG）

記者洪生儒／綜合報導

台灣電音女神謝金燕參加中國音樂競演真人秀《乘風2024》（《乘風破浪的姐姐》第五季）的消息，在先前一曝光後，就掀起熱烈討論與關注。目前節目預計將在今（19）日播出，劇組也大方透露謝金燕的初舞台表演關鍵字「本尊、金曲、洗腦」，讓網友們看了都瘋猜她要演出的歌曲是經典金曲《姐姐》，加上先前有中國網友爆料謝金燕的初舞台成績列入前10名，讓大家都更加迫不及待看到播出。

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▲謝金燕《浪姐5》初舞台唱什麼？劇組大方透露謝金燕的初舞台表演關鍵字「本尊、金曲、洗腦」。（圖／謝金燕IG）
▲謝金燕《浪姐5》初舞台唱什麼？劇組大方透露謝金燕的初舞台表演關鍵字「本尊、金曲、洗腦」。（圖／謝金燕IG）
《乘風2024》將於今（19）日開播，官方也在一大早就透過微博發文表示：「為了滿足大家對初舞台的好奇心，我們詢問了謝金燕並得到以下答覆：本尊、金曲、洗腦。」不少網友看到貼文之後，都紛紛留言猜測：「初舞台會是唱姐姐嗎？」、「所以第一首是唱姐姐！」、「天啊！這首是必唱的吧！」、「姐姐絕對嗨爆全場」。

▲先前網路上也有中國網友傳出《浪姐5》的初舞台前10名名單，而謝金燕的名字也有出現在名單裡。（圖／謝金燕IG）
▲先前網路上也有中國網友傳出《浪姐5》的初舞台前10名名單，而謝金燕的名字也出現在名單裡。（圖／謝金燕IG）
此外，先前在網路上也有中國網友傳出「初舞台前10名的名單」，分別有：尚雯婕、Yamy、陳麗君、萬妮達、何潔、韓雪、鄭妮可、謝金燕、孫夏玲、袁婭維，雖然沒有寫出實際排名，但有出現謝金燕的名字，都讓網友們相當期待她在節目中的表現。

▲網友看到《乘風2024》官方的貼文之後，都紛紛留言猜測謝金燕初舞台要唱的歌曲是〈姐姐〉。（圖／謝金燕IG）
▲網友看到《乘風2024》官方的貼文之後，都紛紛留言猜測謝金燕初舞台要唱的歌曲是〈姐姐〉。（圖／謝金燕IG）
其實，先前謝金燕在準備《乘風2024》表演的期間，也曾透過IG限動曬出自己的體重照片，可以看到照片上顯示44.7公斤，讓她無奈說道：「這該怎麼辦呢？大家都說浪姐是減肥訓練營，但我不想啊！」，她也貼出全身照跟大家分享，擔心地表示：「隨便一陣風都可以把我吹倒吧，沒看過自己腿細成這樣。」引起不少粉絲注意，大家也都留言要謝金燕多吃一點好好照顧身體。

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