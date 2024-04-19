高圓圓開高岔秀美腿！胡歌一舉動甜翻粉絲 關鍵字秒衝微博熱搜
中國女星高圓圓擁有超高顏值，是公認的女神，和趙又廷結婚後生下一女，一家三口過著甜蜜幸福的生活。高圓圓近來和男神胡歌合作電影《走走停停》，昨（18）日一同出席北京國際電影節，由於高圓圓的裙擺過長，胡歌見狀立刻貼心彎腰為她整理，短短幾秒畫面衝上微博熱搜。
記者吳昕蓓／綜合報導
高圓圓以一席黑色平口禮服現身北京國際電影節紅毯，露出大片性感鎖骨，開高衩的設計更露出她的修長美腿，優雅又不失女人味，讓高圓圓成為全場焦點，然而在拍攝時，因為裙擺過長，導致高圓圓的動作有點卡卡，一旁的胡歌見狀也立刻主動彎腰，為高圓圓把裙擺拉好，暖心舉動立刻引來熱議。
這段畫面在微博瘋傳，關鍵字「胡歌幫高圓圓整理裙擺」更是登上微博熱搜，不少網友都忍不住直呼，「帥哥美女，對我眼睛很友好，愛看」、「啊啊啊胡歌好帥，高圓圓好美！我的男神女神！」、「俊男靚女就是養眼」、「帥哥美女組合」、「紳士胡歌」。
事實上，高圓圓每年農曆春節都會跟老公趙又廷回台北陪家人，今年也不例外，當趙又廷去工作，高圓圓也會帶孩子去劇組陪老公，而趙又廷也很支持她去拍戲，會全力照顧家庭，夫妻倆輪流支持對方，兼顧家庭和工作，也是維持甜蜜感情的秘訣之一。
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