氣象專家彭啟明將任環境部長　5月20日就任前拜訪環團

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彭啟明下午接受媒體聯訪時表示，環團是在台灣環境保護最重要的一環，他個人也參加許多環團志工或是捐款，未來會花一些時間，在5月20日就任之前，希望可以拜訪一些環團聽取大家意見。
彭啟明認為，過去常有環保跟經濟發展衝突的現象，他在產業界屬於科技產業，環保程度是超乎大家想像的，像是台積電也是高耗能的業者，台灣面積小，要如何在環保、經濟、社會間能共贏是很不好做的，他會盡量做好。
彭啟明指出，以前一直強調衝突，但面對淨零挑戰，其實讓年輕人有更多機會，國外在氣候科技上已經創造了很多年輕人新的工作，台灣這部分比較少著重，所以未來年輕人在氣候科技創業或企業ESG，都希望有更好的路徑圖，甚至可以發展氣候新經濟，「我雖然來自企業，但我來自科技產業，個人本身也是非常環保，這種工作不會太陌生，只是還是很挑戰」。
談及未來目標，彭啟明分享，政府在氣候治理上，過去雖然推動很多，但借鏡國外，可以在現有基礎上更強化淨零動機，這卓榮泰也非常同意，彭本身還有防災應變、開放政府才能，卓也希望彭未來除了環境部角色外，也能多協助不同貢獻。
面對淨零，彭啟明坦言，「不能要別人淨零自己不淨零」，台灣與先進國家相比還有一些落差，而且這落差很困難克服，恐怕會讓每個人都有一種負擔，像是減碳調高費用讓大家有感，卻會造成綠色通膨，他想把負擔變成新的機會，期望大家一起配合，最重要的是讓大家知道轉型是必然的，「我們不轉，別人也會逼著我們轉」，如何轉型更順暢，就是他要努力的。