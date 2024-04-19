何佩珊將任勞動部長！勞團憂《勞基法》再修惡　籲新部長接地氣

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桃園市產業總工會對於何佩珊接任勞動部長，感到憂心，認為其要代表資方的意志，繼續推動勞基法再修惡，呼籲何佩珊上任後，儘快拿出準總統賴清德和民進黨團總召柯建銘心目中的勞基法修法「完美版本」，讓全國勞工檢視，這些修法到底對資本家還是勞工有利？
全產總指出，何佩珊長期擔任執政團隊核心幕僚，據說過去曾參與過周休二日及最低工資法等諸多重大勞動法案的協調，也多年關注工運，並促成公務預算挹注勞保基金、勞工職災保險保護法等法案的制定，但何佩珊過去從未直接涉及勞工事務，也未直接與勞工團體溝通接觸，理事長江健興坦言，對她「很陌生」。
江健興說，期盼新部長上任後，除能無縫接軌、掌握勞工議題與勞工事務外，能像現任勞動部長許銘春一樣接地氣，建立與勞工團體妥善、有效及誠信的溝通互動，彌補賴內閣過去「勞基法修惡」等事件與勞工界種下的鴻溝，營造更友善的勞動環境，扭轉低薪與長工時，保障退休安全，實現經濟平等、世代正義與公正轉型。
勞陣表示，過去8年基本工資的持續穩定調漲，已經戳破過去長期以來低薪就是競爭力的迷思，而今年是最低工資法元年，希望新內閣能夠延續過去的政策氛圍，以更大的決心解決低薪問題，同時，透過薪資透明化的政策和立法措施，更進一步促進職場平等；此外，有鑑於勞保年金改革延宕多年，入不敷出的問題更持續擴大中，勞陣呼籲新內閣團隊應誠實面對，即早啟動與在野黨和社會的溝通，以更公平、合理和永續的解決勞保結構性財務問題。
勞陣提到，在本次內閣中也首次出現由企業負責人入閣擔任經濟部長，似乎顯示新內閣未來的施政想要更能貼近產業的需求，過往經驗證明過去降低工時和提高基本工資，非但並未損及經濟發展，反而對調節和平衡經濟發展有所助益，因此，勞陣再次強調，希望未來勞動部應更站穩立場，確保勞工各項基本權益，包括低薪普遍化、老年經濟安全不確定性、就業風險多元化，以及就業平等問題。