中東戰事升高！專家看股市短期有壓、美元獲撐 留意3大風險
在台積電下修半導體展望及中東戰事風險提高，全球避險情緒拉升，國際金價一度再漲破2400美元，台股盤中暴跌逾千點，新台幣亦重貶超過2角。展望後勢，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今（19）日表示，戰事升高，細節未明，零星衝突仍在，不確定性延續數日，短線避險資產有一定支撐，股市短期有壓，避險資產如公債、油金及美元將有一定支撐。
記者顏真真／台北報導
林啟超分析，台積電下修今年半導體展望, 加上今早以色列發射飛彈, 擊中伊朗第3大城伊斯法罕近機場設施，造成早盤風險趨避，台股一度跌逾千點, 美國10年公債利率約下跌10點至4.54%，美元微升至106.09，新台幣一度也重貶逾2角，下探32.586元，油價上漲2.7%，金價亦一度漲破2400美元。
林啟超指出，目前仍不清楚以色列攻擊範圍及伊朗後續因應，不確定性可能使未來數日市場彌漫趨避情緒，信心疲軟，股市短期有壓，避險資產如公債。油金及美元將有一定支撐。
若事件延續逾2周以上，甚至中東戰事擴，林啟超認為，應關注對油價。景氣及股市衝擊，特別在去年5至6月油價平均僅71元下，對未來2個月的通膨將有基期的負面影響。另外在通膨影響下，一方面可能會推遲美國聯準會（Fed）降息的時點，二方面利率高位也會衝擊後續的經濟及企業復甦力道，而股市過去數月熱絡及乖離加大，將在企業盈餘及評價面臨雙修下，進入修正沉澱期。