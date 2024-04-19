台股暴跌！外資大賣台股創史上第二 證交所信心喊話：基本面良好
聯準會鷹派言論再起、台積電下修今（2024）年全球半導體展望，台積電ADR昨（18）日下跌將近5%，台股今（19）日開盤也下跌410.92點或2.02%，來到19890點，失守兩萬點關卡，盤中傳出以色列發射飛彈消息，拖累台股一度下殺1009.32點，終場收跌774.08點或3.81%，來到19527.12點，創下單日歷史收盤最大跌點，成交量為7047.88億元，外資大賣台股857億元，金額創史上第二高紀錄。證交所出面喊話，台股基本面佳，要投資人理性看待近期的股市波動。
記者許家禎／台北報導
受到通膨數據續熱及國際地緣政治風險高漲影響，其實不只台股跌多，亞洲主要市場也全面下挫。證交所指出，由於近年台灣資本市場與國際連結程度日增，當國際出現重大事件時，國內台灣發行量加權股價指數可能會與全球市場連動。
美國3月份通膨數據續熱且勞動力市場強勁，推遲市場對聯準會降息時點的預期，美國十年期公債殖利率一度竄升突破4.6%，加上聯準會官員鷹派發言，昨日美國四大指數除道瓊指數皆呈下跌走勢，台股隨之走跌。
證交所指出，觀察國際情勢，俄烏及以巴衝突持續未解，伊朗於上週對以色列發動大規模空襲，今報載以色列於凌晨飛彈攻擊伊朗境內，中東地區的動盪，影響全球供應鏈，國際地緣政治風險升溫，造成全球股市動盪。
觀察台灣國內情勢，證交所表示，我國1月、2月累計出口較2023年同期成長9.7%，市場資金穩定，加上國發會景氣燈號於今年轉為綠燈，顯示台灣經濟已逐漸回升，各主要預測機構也認為2024年國內經濟成長率可望超過3%，顯示台股基本面穩固。證交所將密切注意相關國際事件對台股市場之影響，倘股市發生非理性連續下跌，必要時將配合主管機關政策，採取各項穩定市場措施。