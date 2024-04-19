接環境部長「有點後悔又天人交戰」　彭啟明吐心聲

我是廣告 請繼續往下閱讀
彭啟明坦言，在去年採訪見過一次後，他跟準總統賴清德很久沒見到面了，早上他口誤說成接到賴清德徵詢，其實是受到準行政院長桌榮泰徵詢。
彭啟明表示，賴清德任台南市長時，曾邀請他演講氣候變遷問題而認識，隨後賴清德在擔任院長或副總統任內，很關心產業發展，他是台北市電腦工會理事，也跟著他拜訪一些科技產業。
彭啟明透露，當時台灣有一個科技產業籌組的台灣氣候聯盟，因面對氣候變遷的壓力比大家都來得大，要讓台積電、友達、華碩等單位做氣候變遷，這個臨門一腳就是賴清德，讓企業就體認到賴對氣候變遷、淨零有責任感，也因此當他接受到卓榮泰的邀請時，是相信他有決心。
只是彭啟明坦言，接受邀請時有一點心動，可是想到挑戰很大，又有一點反悔，過去這幾天都天人交戰，但內心認為一定要做這件事就來做了。
過去賴清德因天秤颱風來襲時獨排眾議，不肯宣布放颱風假，但當天也無出現明顯風雨，因此被封為「賴神」。彭啟明解釋，他曾與賴清德交換條件，他提供天氣訊息給團隊，賴則要上他的節目，所以與賴是君子之交。
至於2019年蔡賴初選時，彭啟明曾被目擊進出賴的辦公室，現在外界也稱這次人事案是「賴的報恩」，彭啟明則喊冤，當時因為賴要去日本，賴團隊詢問他有無認識日本專家，剛好他有認識就帶著專家去訪問，沒想到過兩天就被拍了，他又無法否認澄清。
彭啟明說，賴很喜歡讀書，他也很喜歡讀書，就是這樣而已，並沒有報恩，雙方就是君子之交，互不相欠，賴的政見提到的綠色成長戰略、數位跟綠色雙軸轉型都是台灣要的，尤其是台灣年輕朋友如果做氣候變遷，會有很多新的工作機會，未來可能會比半導體產業更大更好。