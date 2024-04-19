地表最大規模選舉！印度大選跑6週近9.7億人投票　指標數據一次看

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印度大選自4月19日開始，投票時程將一路走到6月1日結束，並會在6月4日開始計票作業，由於人口數眾多，整個投票過程將分為7階段進行，4月19日、4月26日、5月7日、5月13日、5月20日、5月25日和6月1日，今日率先進行的是第一階段21個省和地區的102個選區。
2.人數
印度總人口約14億，此次選民數量接近9.7億人，幾乎超過了世界人口的百分之十，今日的第一階段投票，就有約1.66億名選民的進行投票作業，印度官方初步統計，此次選舉首投族人數約在1800萬人左右，另一方面，由於印度長壽人口相當多，不僅有820萬名選民超過85歲，甚至有21.8萬位選民年齡達100歲以上。另有居住在國外的1340萬印度公民也可以投票，但必須先登記並返回印度。
3.範圍
由於印度地域幅員遼闊，涵蓋了高至喜馬拉雅山脈上，低至熱帶海洋上的安曼群島。此次選舉投票，在喜馬拉雅山脈上，甚至有一處海拔海拔高度約4650公尺的投票所，甚至會出現選務員長途跋涉只為取回一張選票的情況。
4.政黨席次
印度下議院共有543席。下議院議員任期5年，現任下議院議員任期到今年6月16日，下議院選舉採單一選區，得票多數者為當選者。莫迪領導的印度人民黨（Bharatiya Janata Party），將挑戰第三任期執政，在前次2019年選舉中，印度人民黨在下議院獲得了303個席位，第2大黨國民大會黨（Congress）僅52席，而此次約有20多個政黨與國民大會黨合作聯盟。莫迪所屬政黨則將席次放眼到400席，但在印度南部省分票源上，人民黨較居劣勢。
5.花費
此次印度大選投票所總共約105萬個，動用選務人員以及安全人員估計超過1000萬人，同時也會動用上百萬台電子投票機，花費金額也相當龐大，在2019年印度全國大選時，選舉總支出高達86億美元，此次預估將破百億元。
6.投票率
2014年印度大選投票率為66.44%；到了2019年，印度大選投票率更是達到67.1%。