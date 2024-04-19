LuxyGirls舒子晨閃婚1年突曬超音波照！親揭真相：請放過我
有「小謝金燕」封號的32歲女星舒子晨，去年5月和排球選手許美中閃婚，獲得外界祝福，她在《小姐不熙娣》節目透露夫妻倆每天都像熱戀一樣，親密行為很頻繁，沒想到事隔近1年，許美中今（19）日突然上傳一張超音波照，外界誤以為她懷孕，紛紛開始道恭喜，嚇得舒子晨秒轉發限時動態解釋真相，透露老公只是有膽結石，「記者大大放過我」。
記者江芷稜／綜合報導
舒子晨戀愛是一見鍾情派，她覺得男友條件完全相符理想對象，去年交往僅2個月就閃婚，男方選在她生日前夕求婚，選在生日當天登記結婚，過程非常浪漫，她坦言夫妻感情很好，幾乎都黏在一起，「現在還在超熱戀」！
舒子晨表示和老公外型都是彼此喜歡的，因此說好「一進家門就要裸體」，內褲也不能穿，「就是大裸體這樣，像《進擊的巨人》那種啊」，就算兩人偶爾吵架，只要看對方裸體、稱讚身材很好就和好了，日常也有頻繁親密行為，讓小S非常羨慕。
許美中今日在IG限時動態上傳一張超音波照，引發諸多聯想，許多媒體猜測舒子晨懷孕，結果她不堪其擾，1分鐘後轉發老公的限時動態，立刻澄清沒有懷孕，「他有膽結石，去照超音波，我沒懷孕，記者大大放過我」。
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