昨天暴雨只是小菜！彭啟明再報氣象：當主播信賴度比部長多

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彭啟明稍早在臉書表示，5月20日前將辭去天氣風險管理開發公司總經理一職，也會辭去大學教職工作。他將以高道德標準遵守公職人員利益衝突迴避相關規範，在公職期間將不會公開預報天氣，也不再擔任播報工作，網路主持節目也將告一段落。
今下午彭啟明接受媒體聯訪時解釋，氣象署是交通部的單位，擔任環境部長，這身分不適合對氣象有任何評語，因此會暫停公布氣象訊息與播氣象，他也必須遵守公務員規範，公務員規範蠻嚴格的，他必須辭掉所有工作，所以也跟各位氣象迷說抱歉，「我們後會有期」。
彭啟明透露，昨天暴雨他也有提醒卓榮泰與未來團隊，今年有發生一個大地震，震後下雨很容易致災，未來對於防災應變體系，恐怕要比往常更加強，目前來看，今年雖然有一點旱象，但雨季也快到了，5月1日就會進入汛期，「昨天那個只是小菜」。
被問及是否會懷念播氣象的日子，彭啟明笑說，他很喜歡跟大家講氣象，雖然工作內容好像每一天都一樣，但在路上有很多粉絲都會給他回饋，所以他會懷念氣象主播工作，「而且氣象主播在民眾的信賴度跟支持度，說真的比部長還要來得多」，部長不是長久的工作，他在任的每一天會盡量努力，未來回到民間，還是希望可以做回氣象主播」。
彭啟明辦公室擺放著數顆棒球簽名球，他分享，準總統賴清德是球迷，更當過球評，他只是一般喜好，過去他曾統計天氣與棒球的關係，天氣的確是跟棒球誰會贏的勝率有很大的關係，不過會不會揪賴清德去看棒球呢？他則說賴是超級大球迷，應該會是賴清德找大家去。
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