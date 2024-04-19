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昨天暴雨只是小菜！彭啟明再報氣象：當主播信賴度比部長多

▲今（19）日準行政院長卓榮泰公布新人事，新任環境部長將由氣象專家彭啟明擔任。（圖／記者陳明安攝，2024.04.19）
▲今（19）日準行政院長卓榮泰公布新人事，新任環境部長將由氣象專家彭啟明擔任。（圖／記者陳明安攝，2024.04.19）

記者許若茵／台北報導

準行政院長卓榮泰今（19）日公布最新一波內閣人事，其中環境部長爆大黑馬由氣象達人彭啟明接任。彭啟明稍早才在臉書說未來不播氣象，但他接受媒體採訪時仍提醒，昨（18）日暴雨只是小菜，未來防災應變應該要加強，他也打趣說，當氣象主播的信賴度與支持度其實比當部長多。

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新任內閣人事第四場發佈會今登場，環境部長將由彭啟明擔任、準衛福部長由前立委邱泰源出任、新任勞動部長由行政院副秘書長何佩珊接掌、客委會主委由台南市客委會主委古秀妃擔綱、原民會主委則是原住民族發展中心主任曾智勇升任。

彭啟明稍早在臉書表示，5月20日前將辭去天氣風險管理開發公司總經理一職，也會辭去大學教職工作。他將以高道德標準遵守公職人員利益衝突迴避相關規範，在公職期間將不會公開預報天氣，也不再擔任播報工作，網路主持節目也將告一段落。

今下午彭啟明接受媒體聯訪時解釋，氣象署是交通部的單位，擔任環境部長，這身分不適合對氣象有任何評語，因此會暫停公布氣象訊息與播氣象，他也必須遵守公務員規範，公務員規範蠻嚴格的，他必須辭掉所有工作，所以也跟各位氣象迷說抱歉，「我們後會有期」。

彭啟明透露，昨天暴雨他也有提醒卓榮泰與未來團隊，今年有發生一個大地震，震後下雨很容易致災，未來對於防災應變體系，恐怕要比往常更加強，目前來看，今年雖然有一點旱象，但雨季也快到了，5月1日就會進入汛期，「昨天那個只是小菜」。

被問及是否會懷念播氣象的日子，彭啟明笑說，他很喜歡跟大家講氣象，雖然工作內容好像每一天都一樣，但在路上有很多粉絲都會給他回饋，所以他會懷念氣象主播工作，「而且氣象主播在民眾的信賴度跟支持度，說真的比部長還要來得多」，部長不是長久的工作，他在任的每一天會盡量努力，未來回到民間，還是希望可以做回氣象主播」。

彭啟明辦公室擺放著數顆棒球簽名球，他分享，準總統賴清德是球迷，更當過球評，他只是一般喜好，過去他曾統計天氣與棒球的關係，天氣的確是跟棒球誰會贏的勝率有很大的關係，不過會不會揪賴清德去看棒球呢？他則說賴是超級大球迷，應該會是賴清德找大家去。

▲彭啟明辦公室擺放著數顆棒球簽名球。（圖／記者陳明安攝，2024.04.19）
▲彭啟明辦公室擺放著數顆棒球簽名球。（圖／記者陳明安攝，2024.04.19）

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