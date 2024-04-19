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士林夜市花200元買釋迦！陸客「見這幕」整盒怒丟：欺騙旅客好嗎

▲一名中國遊客到士林夜市，購買了一顆200元的釋迦，沒想到在現場試吃的版本，竟和外帶版本不同，不僅外觀有傷痕，味道更是完全不一樣。（圖／翻攝自小紅書）
▲一名中國遊客到士林夜市，購買了一顆200元的釋迦，沒想到在現場試吃的版本，竟和外帶版本不同，不僅外觀有傷痕，味道更是完全不一樣。（圖／翻攝自小紅書）

記者賴禹妡／綜合報導

台灣夜市是外國遊客必體驗的文化之一，不過卻時常傳出消費爭議。近日就有一名中國遊客到士林夜市，購買了一顆200元的釋迦，沒想到在現場試吃的版本，竟和外帶版本不同，不僅外觀有傷痕，味道更是完全不一樣，讓她發文怒轟「請問這樣欺騙旅客好嗎？」

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一名中國網友近日在「小紅書」發文，她表示去士林夜市買了一顆台幣200元的釋迦，沒想到現場試吃和外帶竟是「2個版本」。只見照片中，塑膠盒內的釋迦已經被切開，果皮上有不少深褐色傷痕，味道更是和試吃時完全不同，讓原PO覺得受到欺騙，吃幾口就怒丟垃圾桶。

▲一名中國遊客到士林夜市，購買了一顆200元的釋迦，沒想到在現場試吃的版本，竟和外帶版本不同，不僅外觀有傷痕，味道更是完全不一樣。（圖／翻攝自小紅書）
▲外帶的釋迦果皮上有不少深褐色傷痕，味道更是和試吃時完全不同，讓原PO覺得受到欺騙。（圖／翻攝自小紅書）
對此，不少台灣網友留言「照片中的份量再怎麼誇張70就很貴了」、「去觀光夜市別買水果，想吃去水果行或市場攤販」，但也有人不以為然「釋迦看起來沒什麼問題，就是比較熟，這種也比較甜比較軟，就是價格貴了。」還有中國網友喊「台灣人告訴我士林夜市沒有標價的水果千萬不要碰，看來是真的。」

而原PO也回覆，之前曾看YouTube說到夜市買水果可能會被坑殺，以為自己運氣不會這麼差，再加上不了解台灣水果價格，抱著僥倖心態才遇到此事。之後有台灣朋友推薦她到饒河夜市，「同樣200台幣很新鮮，吃的也很安心。」

▲原PO好奇在台灣夜市要吃得飽，得花多少錢，貼文一出，也有人算出來，驚呼「有錢人才去」。（圖／記者葉政勳攝）
▲有台灣朋友推薦原PO改到饒河夜市，她也大讚同樣花200元買水果，饒河夜市的商品既新鮮又安心。（圖／記者葉政勳攝）
對此，「公有士林市場自治會」現任會長林天來稍早接受《NOWnews今日新聞》電話訪問，一聽到陸客又在士林夜市買水果引發爭議，馬上就回說：「那不是我們士林市場的攤商！」表示先前因屢次發生賣水果衍生的消費糾紛，爾後市場內攤商都不賣水果了，不瞭解個案細節，也無法進行約束管理。

主轄大東、文林路的「士林夜市國際觀光協會」理事長賴信瑜也無奈表示，士林夜市有3個協會管理，導致出事時常常找不到對應的單位協助，甚至配合政府辦活動，消費者也不知道這消費券要到哪花，他多次建議整合都沒有結果，十分無奈。

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