士林夜市花200元買釋迦！陸客「見這幕」整盒怒丟：欺騙旅客好嗎

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，不少台灣網友留言「照片中的份量再怎麼誇張70就很貴了」、「去觀光夜市別買水果，想吃去水果行或市場攤販」，但也有人不以為然「釋迦看起來沒什麼問題，就是比較熟，這種也比較甜比較軟，就是價格貴了。」還有中國網友喊「台灣人告訴我士林夜市沒有標價的水果千萬不要碰，看來是真的。」
而原PO也回覆，之前曾看YouTube說到夜市買水果可能會被坑殺，以為自己運氣不會這麼差，再加上不了解台灣水果價格，抱著僥倖心態才遇到此事。之後有台灣朋友推薦她到饒河夜市，「同樣200台幣很新鮮，吃的也很安心。」
對此，「公有士林市場自治會」現任會長林天來稍早接受《NOWnews今日新聞》電話訪問，一聽到陸客又在士林夜市買水果引發爭議，馬上就回說：「那不是我們士林市場的攤商！」表示先前因屢次發生賣水果衍生的消費糾紛，爾後市場內攤商都不賣水果了，不瞭解個案細節，也無法進行約束管理。
主轄大東、文林路的「士林夜市國際觀光協會」理事長賴信瑜也無奈表示，士林夜市有3個協會管理，導致出事時常常找不到對應的單位協助，甚至配合政府辦活動，消費者也不知道這消費券要到哪花，他多次建議整合都沒有結果，十分無奈。