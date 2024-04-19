南韓前10大企業盈利總和都比不過1家台積電 謝金河：這是新時代
台灣與南韓因產業、地緣政治關係，時常處於競爭激烈態勢，特別是半導體產業的台積電與三星的競賽，近期更是備受外界關注。財信傳媒董事長謝金河表示，有很長時間台灣人感嘆南韓能、台灣不能，但近年因地緣政治選邊，南韓面臨很大的壓力，從2015年靠攏中國到轉向美國。而經歷這些轉折，也讓台灣人均在2022年追上南韓，去年光台積電一家盈利就超過南韓前10大企業總和。直說「這是一個新時代的新賽局」。
記者魏妤庭／台北報導
謝金河以「台灣與南韓的拉鋸角力」為題發文表示，有很長一段時間台灣人感嘆南韓能、台灣不能，尤其是南韓軟實力、表演藝術、生技醫療等產業實力都遙遙領先台灣。2003年左右，南韓人均所得超越台灣，直至2013年更超過台灣1美元，這是南韓完勝台灣的時代。到了2015年，南韓經濟靠攏中國，與中國簽署FTA，更是一度讓台灣人自怨自嘆，擔心台灣可能看不到明天。
不過，謝金河表示，近年來地緣政治的選邊，南韓也同樣面臨很大的壓力，斐洛西到首爾，尹錫悅選擇迴避，到終於選擇站在美國這邊，菲律賓也有同樣處境，從杜特蒂到小馬可仕，都有同樣轉折。而這些轉折，也讓台灣人均所得在2022年追上南韓。
謝金河指出，2023年南韓人均所得以3.31萬美元，略勝台灣的3.32萬美元，但台灣有台積電，去年光是台積電一家公司的營利，就超過南韓前10大企業總和。過去三星與台積電在伯仲之間，如今拉出差距，不論是從台灣市值前100大企業或是台灣前30大市值企業，都領先南韓。他直說「這是一個新時代的新賽局」。
同時，謝金河也指出台灣與南韓相似之處，他提到今（2024）年台灣的總統大選呈現3黨不過半格局，而南韓最近的地方選舉，執政黨慘輸，台灣與南韓之間又有一些異曲同工之妙。