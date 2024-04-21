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台中國際旅展　參山1元競標限量送

▲台中國際旅展，參山國家風景區管理處今年端出各項優惠好康(圖／參山處提供2024.4.19)
▲台中國際旅展，參山國家風景區管理處今年端出各項優惠好康(圖／參山處提供2024.4.19)

記者柳榮俊/台中報導

中部最大國際旅展—ATTA臺中國際旅展，於今(19)日至22日期間在臺中國際展覽館，熱鬧盛大展開！許多民眾規劃暑期旅行，到旅展拿好康！交通部觀光署參山國家風景區管理處今年端出各項優惠好康，民眾只要到參山處攤位不限金額消費就有機會抽到最大獎台灣觀巴行程，四天的滿額抽獎共送出總價值新臺幣5萬元好禮，不要錯過每天「1元競標」好禮活動。

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交通部觀光署參山處轄區涵蓋竹竹苗中彰，參山處今年於ATTA臺中國際旅展強打「慢行竹竹苗」，廣邀竹竹苗地區優質協會與業者設攤推廣，一同行銷竹竹苗觀光圈，邀請民眾一起來認識不一樣的國旅，別以為只是來逛攤位，參山處於旅展期間，推出竹竹苗限時好禮特惠價，包括:新竹縣觀光協會的蜜柑吐司、東方美人茶與莊園咖啡，新竹縣峨眉鄉十二寮休閒商圈協會的東方美人沐浴品等，都是限量優惠價即可購買，而且參山全館不限金額消費還可參加抽獎，雙重好禮拿不完，買即賺到。


參山處曹忠猷表示，臺中國際旅展自疫後的參加人潮不斷爆增，每年都受到民眾熱烈歡迎。參山處今年將推廣主軸放在竹竹苗地區的旅遊，所謂「越在地，越國際」。竹竹苗是台灣中部最受歡迎的旅遊地區之一，其中的「慢城漫遊」以及結合客庄、原民風特色的遊程，是國旅最佳的選擇。


因此，這次由苗栗縣觀光協會推薦的自然圈農場、巧克力雲莊參展，推廣最夯的露營與莊園旅行，其中推出精選食農教育與露營體驗優惠，千萬不能錯過！另外，苗栗縣銅鑼觀光產業協會四天共推出杭菊沐浴用品、杭菊紅茶等，還有送出彈珠汽水工廠體驗券與原木文創品；苗栗縣三義鄉雙潭農業文旅產業發展協會推出在地特產果乾與果醬，讓大家不出遠門就能買到當地名產。


另外，旅展期間，參山處也力推全台最夯的台灣觀巴遊程買1送1行程，民眾可以在參山處館內參考8條台灣觀巴優惠遊程，享受專人包車導覽遊參山的深度之旅，行程包括：彰化的「唯一之旅芳苑海牛體驗」、「阿罩霧林家花園」、「台中玩透彩虹眷村、宮原眼科、高美濕地」、杉林溪、日月潭等遊程！還有不限金額消費就有機會抽到最大獎台灣觀巴行程—「唯一之旅芳苑海牛體驗」1人中獎4人同行，不必成團即可出發。


參山處指出，這次參山處精心準備多項遊程及產品，歡迎4月19日至22日來臺中國際展覽館的趣遊參山館拿好康。現場還有臉書粉絲按讚分享貼文、填寫回饋問卷送精品好禮活動，參山臉書粉絲同步舉辦旅展貼文分享活動，送出竹竹苗杭菊蜂蜜限量禮盒、喔熊頸枕及梨山貢茶等獎品。

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