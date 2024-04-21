台中國際旅展　參山1元競標限量送

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交通部觀光署參山處轄區涵蓋竹竹苗中彰，參山處今年於ATTA臺中國際旅展強打「慢行竹竹苗」，廣邀竹竹苗地區優質協會與業者設攤推廣，一同行銷竹竹苗觀光圈，邀請民眾一起來認識不一樣的國旅，別以為只是來逛攤位，參山處於旅展期間，推出竹竹苗限時好禮特惠價，包括:新竹縣觀光協會的蜜柑吐司、東方美人茶與莊園咖啡，新竹縣峨眉鄉十二寮休閒商圈協會的東方美人沐浴品等，都是限量優惠價即可購買，而且參山全館不限金額消費還可參加抽獎，雙重好禮拿不完，買即賺到。
參山處曹忠猷表示，臺中國際旅展自疫後的參加人潮不斷爆增，每年都受到民眾熱烈歡迎。參山處今年將推廣主軸放在竹竹苗地區的旅遊，所謂「越在地，越國際」。竹竹苗是台灣中部最受歡迎的旅遊地區之一，其中的「慢城漫遊」以及結合客庄、原民風特色的遊程，是國旅最佳的選擇。
因此，這次由苗栗縣觀光協會推薦的自然圈農場、巧克力雲莊參展，推廣最夯的露營與莊園旅行，其中推出精選食農教育與露營體驗優惠，千萬不能錯過！另外，苗栗縣銅鑼觀光產業協會四天共推出杭菊沐浴用品、杭菊紅茶等，還有送出彈珠汽水工廠體驗券與原木文創品；苗栗縣三義鄉雙潭農業文旅產業發展協會推出在地特產果乾與果醬，讓大家不出遠門就能買到當地名產。
另外，旅展期間，參山處也力推全台最夯的台灣觀巴遊程買1送1行程，民眾可以在參山處館內參考8條台灣觀巴優惠遊程，享受專人包車導覽遊參山的深度之旅，行程包括：彰化的「唯一之旅芳苑海牛體驗」、「阿罩霧林家花園」、「台中玩透彩虹眷村、宮原眼科、高美濕地」、杉林溪、日月潭等遊程！還有不限金額消費就有機會抽到最大獎台灣觀巴行程—「唯一之旅芳苑海牛體驗」1人中獎4人同行，不必成團即可出發。
參山處指出，這次參山處精心準備多項遊程及產品，歡迎4月19日至22日來臺中國際展覽館的趣遊參山館拿好康。現場還有臉書粉絲按讚分享貼文、填寫回饋問卷送精品好禮活動，參山臉書粉絲同步舉辦旅展貼文分享活動，送出竹竹苗杭菊蜂蜜限量禮盒、喔熊頸枕及梨山貢茶等獎品。